Whats’Up, mărturisiri neașteptate la două luni de la despărțirea de soția sa. Ce spune el despre femeia cu care a stat 9 ani: A degenerat situația

După ce și-a anunțat divorțul de Simina, iubirea lor scurgându-se de-a lungul a 9 ani, Whats’Up a apărut la TV și a făcut mărturii neașteptate.

Separarea lui Whats’Up de Simina a fost nebănuită de public, dar prevăzută de apropiați. Simina nu îi mai era de mult iubire și nici impresar, iar cei doi se separaseră complet în urmă cu două luni, după ce au realizat că pot fi fericiți fiecare în altă parte. Artistul a așternut mesajul legat de divorț pe conturile sale de socializare, apoi a tăcut. De când emisiunile au reînceput să apară pe sticlă, căci a venit toamna, interpretul a fost invitat în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D, unde a vorbit despre momentul prin care trece.

Cântărețul și-a început discursul prin a menționa că subiectul pentru el este unul deloc confortabil, căci sunt 9 ani la mijloc în care au împărțit și bune, și rele. Pe scurt, Whats’Up a declarat că ”din iubire, lucrurile s-au transformat în muncă”. De asemenea, artistul și-a descris acum fosta relație ca pe un soi de obișnuință, căci magia dispăruse de mult.

În prezent, cântărețul spune că cei doi s-au mutat și au chirii separate. De altfel, Whats’Up a mai povestit și că stările prin care trece în aceste clipe l-au făcut să intre în studio și să rămână acolo, pentru a face muzică.

„Am simțit nevoia să anunț că s-a terminat. Am zis că e cazul să fac anunțul. Ne-am mutat, ne-am luat chirii separate. Când ne-am separat, acum două luni și jumătate, am intrat în studio și doar asta am făcut, muzică. Între mine și Simina… a degenerat situația pentru că… Noi am construit împreună acest proiect și, la un moment dat, numai despre asta vorbeam”, a spus Whats’Up.