Weekend cu temperaturi de 30 de grade! Prognoza meteo pentru următoarele zile

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru perioada care urmează. Experții au indicat o schimbare neașteptată a vremii. Românii vor avea parte de temperaturi de 30 de grade Celsius în acest weekend. Iată prognoza pentru următoarele zile și zonele care se bucură de raze de soare și căldură la începutul noului sezon! Cum va fi vremea?

Prognoza ANM: weekend cu temperaturi de 30 de grade Celsius

Meteorologii anunță vreme neașteptat de caldă la final de săptămână. Un specialist a declarat că în weekend-ul acesta vom avea parte de temperaturi peste medie, iar în unele zone mercurul va ajunge în termometre chiar și la 30 de grade Celsius.

,,Sunt temperaturi tot mai plăcute, iar în a doua jumătate a săptămânii (joi, vineri și în weekend) vor fi cu mult peste ceea ce ar trebui să avem la această dată, la nivelul întregii țării situându-se între 24 și 30 de grade. Vom avea peste 30 de grade vineri și sâmbătă în sud-estul țării, mai exact în Bărăgan, în zona continentală a Dobrogei, în măsura în care, la această dată, ar trebui să avem cam 22 – 23 de grade”, a declarat recent meteorologul Meda Andrei.

Cu toate astea, la munte se anunță ploi în weekend. Vor fi intervale cu averse și cu intensificări de vânt. Cu toate astea, experții au subliniat că poate se va mai schimba situația în cele ce urmează.

Vremea în București

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Vremea va fi caldă astăzi, va sufla moderat după-amiază și spre seară. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade Celsius.

Avertizări ANM

Specialiștii ANM au emis și două avertizări de cod galben valabile în dimineața zilei de 30 septembrie. Câteva județe din țară sunt atenționate de ceață care determină scăderea vizibilităţii. Zonele afectate sunt: Județul Alba, Județul Mureş și Județul Cluj.

Cod galben: Valabil de la : 30-09-2022 ora 8:00 până la : 30-09-2022 ora 10:00. In zona : Județul Alba: Blaj, Jidvei, Șona, Mihalț, Cetatea de Baltă, Sâncel, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Ohaba; Județul Mureş: Luduș, Iernut, Ungheni, Pănet, Cristești, Sânpaul, Chețani, Gheorghe Doja, Ogra, Cuci, Bogata, Ațintiș; Se vor semnala : local – ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cod galben: Valabil de la : 30-09-2022 ora 7:30 până la : 30-09-2022 ora 10:00. In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Florești, Viișoara, Săvădisla, Luna, Feleacu, Călărași, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.