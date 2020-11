Meteo. Toamna face ravagii în România. Ploile și ninsorile pun stăpânire pe țară

Specialiștii de la Administrația Națională a României vin cu o nouă prognoză. Toamna face ravagii în țară! După ce toată vara am dus dorul ploilor, acum acestea pun stăpânire pe întreg teritoriul. Ninsorile își vor face și ele apariția în unele zone.

Meteo ANM: Ploi și ninsori pe întregul teritoriul României

Specialiștii vin cu o nouă prognoză. Aceștia indică faptul că vom avea parte de ploi, ninsori și vânt puternic pe tot teritoriul României. Cu toate astea, unele zone sunt mai afectate decât celalalte. Meteorologii arată că temperaturile scad sub normalul perioadei în următoarele două săptămâni. În această perioadă urmează să avem parte de vreme rea, care pare că face intrarea sigură iernii. Cea mai mare parte a țării e vizată de o informare meteo de ploi, ninsori și vânt, începând de vineri până sâmbătă seară.

În intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a României, începând cu regiunile nord-vestice. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-20 de litri/mp. În zonele de munte vor predomina ninsorile, cel mai posibil stratul de zăpadă mai consistent va fi în Carpații Meridionali. În Transilvania vor ieși în evidență precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și local în zonele de deal din Moldova, Muntenia și Oltenia.

Alertă ANM

COD GALBEN: „Valabil de la : 20-11-2020 ora 9:00 până la : 20-11-2020 ora 11:00 In zona : Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Ilieni, Poian, Chichiș, Brateș, Mereni, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic; Județul Braşov: Brașov, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila; Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 metri și izolat sub 100”

„În primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa în general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii în jur de 12 grade și minime de 4…6 grade. După 20 noiembrie, media temperaturilor maxime va scădea la 6…8 grade, iar minimele vor fi ușor pozitive la început, apoi, în special în a doua saptămâna, media va scădea la -1…0 grade. Vor fi ploi slabe în ziua de 17 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în intervalul 21– 24 noiembrie”, arată anm.ro.