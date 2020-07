Vulpița, mesaj fără precedent. Reacția dură pe care a avut-o după ce s-a îmbolnăvit

Veronica Stegaru, alias Vulpița, a transmis fanilor un mesaj cutremurător, la scurt timp după ce s-a aflat că este infectată cu virusul ucigaș.

Vulpița, mesaj șoc. Reacția dură pe care a avut-o după ce s-a îmbolnăvit de coronavirus

De curând, Veronica Stegaru, oaspete aproape permanent al emisiunii „Acces Direct” a fost depistată cu noul coronavirus. Cea care a confirmat informația a fost chiar Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, pentru cei de la Observator.

Potrivit televiziunii Antena 1, emsiunea Acces Direct a fost suspendată până la noi oridine din cauza infecțiilor apărute în cadrul ei. Între timp, DSP desfășoară o anchetă epdemiologică. Cei de la Acces Direct susțin că Vulpița s-ar fi infectat cu coronavirus cât timp a fost acasă, la Blăgești.

Vulpița, bolnavă de coronavirus, activă pe rețelele de socializare

Chiar dacă este bolnavă, Vulpița Veronica Stegaru a rămas la fel de activă pe pagina sa de Instagram, precum și pe cea de Facebook. Recent, vedeta de la Antrena 1 a transmis fanilor un mesaj complet neașteptat, la scurt timp după ce a fost confirmată cu noul coronavirus (Covid-19).

„Purtați mască, vă recomand! Voi de ce nu purtați masca pe gură și o purtați sub bărbie?! Știți că este recomandat să purtați pe nas, nu sub bărbie! Poate și voi vă îmbolnăviți și poate ajungeți mai rău. Purtați masca pe nas. Vă recomand eu”, le-a spus Vulpița Veronica fanilor de pe rețeaua de socializare.

Mirela Vaida despre suspendarea emisiunii Acces Direct

Mirela Vaida a scris și ea un mesaj pe rețeaua de socializare despre suspendarea emisiunii sale. ”Noi suntem bine, deocamdată. E adevărat că cei mai mulți din colegii care au stat în izolare sunt asimptomatici, iar ceilalți spun că tușesc, dar nu este nimic atât de grav încât să fie internați la ATI. Ei țin legătura du DSP. Sper ca toți colegii noștri să ne dea vești bune, să nu avem simptome și să ne simțim bine, să trecem cu bine peste tot. Este o perioadă grea pentru toată lumea, ca orice om care iese din casă, suntem expuși.

Am suspendat-o pentru patru zile, pentru că noi de vineri oricum am fi intrat în vacanță, așa că am intrat forțat în vacanță. Noi avem pregătite câteva emisiuni care se vor da pe post începând cu lunea viitoare, de la oreel 17:00. Emisiunile sunt înregistrate special pentru vacanță, avem probleme și subiecte emoționante. Acces Direct nu s-a terminat, nu este închisă sau blocată, dar am intrat mai devreme în vacanță din cauza acestei situații”, a scris Mirela Vaida.