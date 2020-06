Scene șocante în culisele Acces Direct. Totul a fost ascuns de producători. Vulpița, exploatată fără milă

Scandalul început odată cu demisia în direct a lui Emily Burghelea a scos la iveală mai multe lucruri. Culisele Acces Direct au fost martorele unor discuții și fapte departe de povestea prezentată telespectatorilor.

Scandalul uriaș de la Acces Direct ia amploare. Emily Burghelea a fost cea care a dus în prim-plan primele informații care i-au adus discuții contradictorii cu producția, dar și cu prezentatoarea emisiunii. Tânăra a aflat de la Vulpița că Viorel o bate, așa că pentru a o ajuta a apelat la staff-ul Acces Direct, însă aceștia au închis ochii poveștii sale. Soții Stegaru au petrecut deja peste 4 luni în fața micilor ecrane, timp în care s-au acomodat cu cei din jur. Vero s-a împrietenit mai tare cu Emily, cea căreia i s-a confesat. Din păcate, frustrată de atitudinea colegilor săi din platou, fosta concurentă de la Bravo ai Stil a renunțat la postul de asistentă și a pus cărțile pe masă.

Radu, unul din reporterii emisiunii, a susținut că șefii au dat-o afară, lucru pe care îl afirmă și Mirela Vaida. Emily a încălcat o regulă importantă atunci când i-a chemat pe Viorel și Veronica la un grătar, fără o echipă de filmare alături. Cu toate astea, tânăra a prezentat dovada că și-a dat demisia și că nu a fost așa cum spun ei. Mai mult decât atât, a demonstrat și că era bine cunoscut faptul că Viorel o bate pe Veronica, lucru ce s-a putut vedea în mesajele schimbate dintre fosta asistentă, reporterul Doina și o altă colegă. Se pare că tânăra este abia la începutul confesiunilor.

“Și dacă era povestea adevărată cu petrecerea, era în timpul liber. Nu este motiv plauzibil motivul pe care l-ați găsit așa de rapid, că nu aveați altceva. Sper ca CNA să închidă odată această emisiune de c@*@^, că oricum, subiecte nu mai are; decât VULPIȚA și Viorel, iar noi abia așteptăm să vedem ce scorniți. Vrem emisiunea de c@*@^ închisă. Când a început nenea să spună că Viorel o mai dădea din când în când cu capul de masă pe Veronica nu știai ce să mai vorbești peste el ca să tacă. Ați căzut în penibil”

Emily Burghelea