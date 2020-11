Vulpița, în lacrimi amare. Cine încearcă să i-l fure pe Viorel Stegaru

Noi probleme pentru cuplul care a făcut furori la Acces Direct. Deşi păreau că lucrurile s-au aşezat, iată că Vulpiţa varsă acum lacrimi amare. Femeia din Blăgeşti a spus, la TV, cine încearcă să i-l fure pe Viorel Stegaru.

Veronica şi Viorel Stegaru se pregătesc de sărbători, motiv pentru care s-au apucat de curăţenie generală. Din păcate, liniştea celor doi a fost distrusă în momentul în care o vecină din Buzău, locul în care s-au mutat de curând, a intervenit între ei. Vulpiţa varsă acum lacrimi amare pentru că aceasta vrea să i-l fure pe Viorel.

Cei doi au vorbit despre problemele pe care le întâmpină în cuplu în cadrul emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Iasmina a pus ochii pe bărbat şi nu îi mai dă pace, spune Veronica disperată. Totul ar fi început în momentul în care femeia ar fi început să îi viziteze pe soţii din Blăgeşti pentru a-i ajuta la treburile casei.

“Vreau să fac singură, nu am nevoie de ajutor. Eu și cu Viorel. M-a deranjat vizita. Nu știu care dintre ei face ochi dulci. Cred că Viorel ar defila cu ea pe stradă. Nu m-am dus să mă plimb prin sat să văd dacă are bărbați”, a spus aceasta.

Bărbatul, însă, spune că este acuzat pe nedrept, Iasmina fiind doar o prietenă, o femeie cu suflet mare.

“Am căzut iar rău. Dacă vine și glumesc cu ea, atât e, nu i-am dat niciun mesaj. Să nu creadă că plec cu ea. Eu până acum nu am cunoscut-o pe Iasmina, dar după cum o văd, rău nu are de ce să facă, are suflet deschis, vine, te ajută, dar dacă crede că are intenții rele, nu pot să spun eu nimic. Dacă erau probe, mai spuneam, dar așa…”, a declarat Viorel.