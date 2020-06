Vulpița de la Acces Direct, la închisoare? Anunțul care i-a șocat pe telespectatorii Antena 1

Scandalul dintre Veronia și Viorel Stegaru se acutizează. Viorel s-a supărat atât de tare pe Vulpița încât vrea să o vadă pe Vulpița la pușcărie. Vulpița s-ar fi întâlnit cu mai mulți bărbați.

Vulpița de la Acces Direct ar putea ajunge la închisoare. Anunțul i-a șocat pe telespectatorii Antena 1

Viorel Stegaru este foc și pară pe Vulpița după ce celebrul cuplu a avut o ceartă monstru. Viorel este atât de supărat pe soția lui încât ar vrea să o vadă în spatele gratiilor. Deeocamdată, în urma scandalului, Viorel s-amulțumit doar să îi arunce țoalele Vulpiței pe geam.

Totul părea să reintre în normal în celebrul cuplu de la Acces Direct, mai ales că Viorel și Vulpița petrecuseră un weekend romantic la malul mării. Nu este deloc așa, Viorel o acuză pe Vulpița de infidelitate, cum că s-ar fi întâlnit cu mai mulți bărbați. De aici a pornit scandalul monstru dintre ei.

„Lasă că vedea ea ce pățește de acum înainte! Să îmi dea și mie indicații unde a fost aseară, ce a făcut și… Mă ia ca prostul… de prost! O să vadă ea ce o să pățească, de acum înainte. Eu nu îi mai zic nimic! Nu mai pot, mi-a ajuns cuțitul la os!”, a spus Viorel.

Viorel spune că Vulpița își bate joc de el

Bărbatul din Blăgești susține că soția lui nu îl respectă și că își bate joc de el și are comportamente diferite, unul pentru televiziune și altul cel de acasă.

„Și când dă Veronica telefon, spune că eu sunt vinovat, că eu fac scandal, dar ea face, când ajunge la apartament, nu eu! Cum deschide ușa, începe să mă strâmbe. Dar eu am ajuns râsul ei? Am fost eu bun, cât am fost, dar nu mai! Gata! S-a terminat cu bunătatea!”, a amenințat Viorel.

Cum vrea să o bage Viorel pe Vulpița la pușcărie

Astfel, Viorel ar vrea să o vadă pe Veronica încarcerată și spune că a luat deja legătura cu un avocat și un judecător.

„O să vadă ea, garantat 100%, că o să se ducă. S-ar putea, cu legea, să facă și închisoare! Eu sunt sigur că o să facă 100%. Eu am un avocat bun, la Bârlad, am un judecător bun, la Bârlad, cu care am vorbit, știu ce au de făcut! Și o să iasă”, a conchis Viorel Stegaru.