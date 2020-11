Vremea se schimbă radical! Unde sunt anunțate ninsori. Ultimă oră de la ANM

Conform prognozei meteo de vineri, 13 noiembrie, în cea mai mare parte a țării valorile termice maxime se vor situa în jurul normelor specifice datei, iar cele minime puțin peste acestea.

Vremea se schimbă radical! Unde sunt anunțate ninsori

Așadar, valorile diurne vor fi cuprinse între 6 și 13 grade C, iar cele nocturne între 1 și 9 grade C, mai scăzute între 1 și 9 grade C, mai scăzute în depresiuni. De asemenea, dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață, conform stirimeteo.com. În plus, cerul va avea înnorări, iar trecător va ploua, local în jumătatea sudică a teritoriului și pe suprafețe mai mici în rest.

La altitudini mari, cu precădere în masivele sudice, urmează să fie precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar și pe litoral. De precizat este că în Capitală, cerul va avea înnorări, iar probabilitatea pentru ploaie slabă va fi mai ridicată din orele serii. În București, de dimineață și până seara soarele se va ascunde în spatele norilor, va fi astfel o zi înnorată.

Vântul va sufla în general slab, iar mai ales noaptea vor fi condiții de ceață. Valoarea termică maximă va fi de 11-12 grade Celsius, iar cea minimă de 3-5 grade Celsius.

”Nu se asteapta modificari de esenta, aceeasi vreme inchisa, este de asteptat nu doar in weekend, ci si la inceputul saptamanii viitoare. In aceste conditii vor aparea si precipitatii, iar in zona montana inalta sunt posibile percipitatii mixte. Este un tablou normal, este ceata. Este de asteptat ca saptamana viitoare sa aduca o scadere treptata a temperaturilor. Ne vom situa totusi in limitele firesti ale perioadei. Nu asteptam deocamdata vreun episod cu vreme severa”, a spus specialistul ANM, Florinela Georgescu, la România TV.

Vremea pentru următoarele două săptămâni. Zile reci şi nopţi geroase

Temperaturile vor scădea în următoarele două săptămâni, în intervalul 9-22 noiembrie, sfârşitul toamnei fiind astfel dominat de zile reci şi nopţi geroase, atunci când mercurul din termometre va scădea sub limita îngheţului.

La munte, în prima săptămână, vremea se va răci, iar media maximelor va scădea de la 11-12 grade Celsius în prima zi, până la 2-3 grade Celsius în weekend.

Minimele se vor situa în medie între 2 şi 4 grade Celsius în primele zile şi vor scădea sub zero grade în ultimele. De asemenea, în cea de a doua săptămână, maximele vor fi cuprinse în general între 0 şi 4 grade Celsius, iar minimele aproximativ între -6 şi -2 grade Celsius.