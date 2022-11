Vremea se schimbă brusc în România. Anunț de ultim moment: „Pragul înghețului”

Vremea se schimbă brusc în România. Anunțul făcut de directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu. Începând de luni, 7 noiembrie, temperaturile vor scădea. Se vor semnala ploi în mai multe regiuni din țară. Este posibil să se înregistreze precipitații, în Capitală, la finalul săptămânii.

Directorul executiv ANM, anunțul momentului despre evoluția fenomenelor meteorologice pe teritoriul țării noastre. Vremea urmează să se răcească, temperaturile scad în majoritatea zonelor, potrivit declarațiilor Florinelei Georgescu. Începând de miercuri, 9 noiembrie, valorile termice se vor apropia de pragul înghețului.

Dacă în prima parte a toamnei acestui an, precipitațiile au fost mai scăzute decât în anii anteriori, lucrurile se vor schimba în cursul săptămânii curente. Potrivit reprezentantei ANM, în perioada 7-13 noiembrie se vor manifesta ploi în mai multe regiuni din țară. Este posibil să plouă și în Capitală, însă spre finalul săptămânii, în zilele de joi și vineri.

Spre finalul lunii noiembrie, temperaturile vor reveni la regimul prezent. Specialiștii de la ANM nu au anunțat ploi abundente în ultimele săptămâni de toamnă. Ce anunță prognoza meteo pentru 1 decembrie? În prima zi de iarnă, vremea nu va fi nici prea caldă, nici prea rece. Valorile termice se vor situa în jurul pragurilor specifice perioadei.

Pe parcursul primei luni de iarnă, noaptea, se vor înregistra temperaturi sub -10 grade Celsius. Acest lucru nu ar trebui, însă, să ne îngrijoreze fiindcă este absolut normal, potrivit directorului executiv ANM.

„În luna decembrie nu este ieşit din comun să apară temperaturi minime, în cursul nopţii, de sub -10 grade Celsius. Iar un ianuarie normal înseamnă cea mai rece lună din an, care poate aduce şi evenimente severe, de genul viscolelor. Acestea nu sunt excluse din niciuna din lunile de iarnă”, a mai explicat Florinela Georgescu, într-o intervenție televizată la Realitatea Plus.