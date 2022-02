Vremea până la mijloc de martie. Ce ne așteaptă în următoarele două săptămâni

Vremea până la mijloc de martie. Iată ce ne așteaptă în următoarele două săptămâni. Specialiștii de la ANM au anunțat prognoza meteo detaliată pentru toate regiunile țării, în intervalul 28 februarie – 13 martie 2022. Primele zile de primăvară calendaristică vor fi mult mai reci, iar în unele zone valorile minime pot coborî chiar și până la -10 grade C.

Vremea până la mijloc de martie

Meteorologii au adus vești despre vreme până la mijlocul lunii martie. Luna martie debutează cu temperaturi modeste, atunci când valorile minime chiar și la -10 grade C în estul Transilvaniei, spre exemplu.

Banat

Vreme rece până pe 8 martie, cu temperaturi sub mediile multianuale pentru acest interval. Minimele se vor situa între -4 și -2 grade. Valorile vor crește ușor, de la 6 grade Celsius în primele zile, până la 8 grade. În a doua săptămână de prognoză va fi o încălzire a vremii, când maximele ajung la o medie de 13-14 grade.

Crișana

Sunt temperaturi minime de -5 …-3 grade C. Valorile termice maxime se vor încadra între 5 și 8 grade Celsius, dar spre mijlocul lunii martie, vremea se va încălzi ușor, cu o medie de 10-12 grade C.

Transilvania

Vreme rece în cele două săptămâni de prognoză. Maximele la nivelul regiunii sunt cuprinse între 2 și 4 grade, până pe 8 martie, apoi, în cea de-a doua săptămână de prognoză, valorile termice se vor situa între 8-9 grade Celsius. Minimele pot ajunge chiar și la -10 grade. Probabilitate mari de precipitații.

Maramureș

Vreme rece până pe 8 martie, iar temperaturile maxime vor fi de 4…6 grade C. Va urma o încălzire treptată a vremii și se va ajunge în medie la 8…10 grade Celsius. Valorile minime se vor situa -6 și -4 grade, dar spre mijlocul lui martie vor fi mai ridicate. Precipitațiile slabe pot apărea temporar.

Moldova

Vreme rece la început de martie, cu maxime care ajung până la 0 grade C. Până pe 9 martie vremea se va încălzi ușor, dar temperaturile nu depășesc 3…5 grade C. După această perioadă va avea loc o creștere de temperatură, iar spre mijlocul lunii martie vor fi de 10 grade. Nopțile vor fi reci, iar media minimelor se ajung chiar și la -10 grade C.

Dobrogea

În primele zile, media maximelor va fi de 2 grade C va fi de 2 grade și va fi frig. Temperaturile se vor mai ridica în timpul zilei, iar până pe 9 martie mediile se vor situa între 4 și 6 grade. Temperaturile mai cresc spre mijlocul lunii martie, până la 8… 10 grade.

Muntenia

În primele trei zile vor fi temperaturi scăzute, cu media valorilor termice care va fi între 2…4 grade. Până pe 9 martie, temperaturile vor ajunge la medii de 6…8 grade.

Spre mijlocul lunii de martie, valorile termice se ridică la 10 grade C, iar nopțile vor fi reci în majoritatea zilelor, cu minime între -4…-2 grade C.

Oltenia

Temperaturile maxime vor fi de aproximativ de 5 grade C, până spre 9 martie valorile estimate vor fi în ușoară ridicare. Ulterior, va fi o încălzire ușoară, cu maxime de 11…12 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea se va menține rece în prima jumătate a lunii martie, îndeosebi noaptea. Până pe 10 martie, temperaturile se vor situa în jurul a -6 și -2 grade, apoi va avea loc o încălzire ușoară a vremii, iar spre finalul intervalului se anunță temperaturi pozitive de 1…2 grade.