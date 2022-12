Vremea o ia razna în România începând de luni. Temperaturile scad sub pragul înghețului

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză. Experții au avertizat că temperaturile urmează să scadă sub pragul înghețului în viitorul apropiat din cauza unui val de aer polar care cuprinde România. Minimele vor ajunge frecvent sub zero grade, iar maximele nu vor depăși 10 grade Celsius. Iată care sunt zonele cele mai afectate de noul fenomen!

Prognoza meteo ANM: temperaturi sub pragul înghețului

După valul de căldură de sâmbătă, temperaturile încep să scadă din nou duminică din cauza unui val de aer polar care traversează România. Specialiștii anunță că minimele vor ajunge frecvent sub zero grade, iar maximele nu vor depăși 10 grade Celsius.

Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu a declarat că cel mai evident semn al schimbării va fi scăderea bruscă a temperaturilor. Mai exact, este vorba despre modificări de la o zi la alta.

„Vor fi diferențe de temperaturi mai mari de 15 grade Celsius. De marțea viitoare, răcirea va fi semnificativă în toată țara și mai ales în zilele de miercuri și joi. De asemenea, vor fi și precipitații sub formă de ploaie în zonele mai joase de relief și ninsoare la munte”, a declarat directorul ANM.

Toată Europa este lovită

România va fi afectată de frontul de frig arctic ce va cuprinde Europa de la nord la sud, dinspre Regatul Unit și Irlanda, apoi în restul Europei de Vest și Centrale. Temperaturile vor fi semnificativ mai scăzute decât normalul perioadei, aceasta fiind chiar o vară mai rece decât se așteptau meteorologii.

Mai mult decât atât, prognoza arată mai multă ninsoare în zona de munte și ploi abundente la sud pentru că mai multe sisteme frontale vor traversa continentul european. De asemenea, crește probabilitatea unor cantități semnificative de zăpadă într-o mare parte a Europei centrale și parțial de vest chiar în cursul săptămânii viitoare.