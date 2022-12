Unde va ninge ca în poveşti în Ajunul Crăciunului 2022. Prognoza meteo actualizată pentru sărbătorile de iarnă

Cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou? Administrația Națională de Meteorologie a anunțat valori termice mai ridicate decât cele normale în perioada Crăciunului. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi abundente până la jumătatea lunii decembrie.

Meteorologii estimează că, în intervalul 5 decembrie – 2 ianuarie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade. Nu vom avea parte de foarte multă ninsoare, decât la munte sau pe arii mai restrânse, însă nu cantități mari. Iată prognoza meteo:

În această perioadă, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână. Se vor înregistra precipitații însemnate în toată România, mai ales în partea de sud-vest, vest, nord-vest și centrul țării.

Și în această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi semnificate, mai ales în partea de vest, centru și nord-vest.

În majoritatea regiunilor, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei. De asemenea, la nivelul întregii țări, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

La fel ca și în celelalte săptămâni, valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi normale, în toata România.

Potrivit ANM, Anul Nou vine cu vreme blânda la trecerea dintre ani, cu precipitații sub formă de ninsoare. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor apărea doar în anumite regiuni, însă în cantități scăzute.

„Într-adevăr, în ultima vreme, ne confruntăm cu numeroase recorduri, atât din punct de vedere termic, cât și din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea, vorbim de o frecvență destul de ridicată, chiar și pe teritoriul României, a fenomenelor specifice instabilității atmosferice, așa cum am avut și-n această vară.

Mă refer la grindină, vânt, în special vijelie, acele intensificări de scurtă durată ale vântului.

Revenind la recorduri, fiecare lună aduce câte un record. Chiar și luna octombrie 2022 a adus numeroase recorduri, mai ales începutul lunii. Și la noi în țară, am avut câteva recorduri, pe parcursul acestei luni.

Am avut la Slatina 25 de grade Celsius, când, în mod normal, ar trebui să avem maxime până la 17 – 18 grade pentru sudul teritoriului. Pe de-o parte China s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi, undeva la 40 de grade, iar în Grecia au fost cele mai coborâte temperaturi, chiar sub zero grade”, a spus meteorologul Mirela Polifronie, potrivit antena3.ro.