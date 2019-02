Vrei să-l vezi pe Papa Francisc? Cum te programezi pe internet

Papa Francisc va ajunge pe 1 iunie la Șumuleu Ciuc, județul Harghita, unde are loc an de an cel mai mare pelerinaj romano-catoloc din Europa Centrală și de Est. Va fi una dintre opririle sale în vizita sa de trei zile în România în perioada 31 mai -2 iunie.

Pentru a reuși să asigure o bună desfășurare a ceremoniilor și a evenimentelor publice, la care sunt așteptați aproximativ 300.000 de pelerini, autoritățile harghitene au deschis un site pe internet – pontifex.ro – unde credincioșii se pot înscrie și de unde își pot lua bilete gratuite cu coduri de bare. Astfel vor putea ajunge în „zona protejată”.

Papa Francisc va celebra o liturghie în Sanctuarul Marian de la Şumuleu Ciuc, unde se află o statuie din lemn de tei a Fecioarei Maria. Despre această statuie a fecioarei pelerinii spun că ar fi făcătoare de minuni. Reprezentanţii celor patru episcopii catolice din România le recomandă celor care vor să asiste la eveniment să se deplaseze în zonă cu alte mijloace de transport decât maşina personală. Oricum, accesul în oraş cu autoturisme va fi restricţionat din 31 mai. „La astfel de evenimente, cunoscând şi experienţele anterioare de la vizitele Suveranului Pontif sau de la cele ale Papei Francisc, şi faptul că se derulează în prezenţa unor mase mari de participanţi, trebuie să nu uităm de condiţiile speciale care se impun. Este important de ştiut că se doreşte ca şi la Şumuleu Ciuc să se asigure normele de siguranţă, dar şi spaţiul necesar de unde să se poată şi vedea evenimentul, pentru că ne aflăm în condiţii geografice aparte şi cei care vor sosi la Şumuleu Ciuc vor dori să vadă nu doar de pe ecran, ci şi pe viu pe Sfântul Părinte." Böcskei László, episcopul diecezei romano-catolice de Oradea

Papa Francisc așteptat la Șumuleu: pregătiri cu trei luni înainte de vizită

La Șumuleu este amenajată o suprafaţă de aproximativ 10 hectare, așa-numita „zonă protejată” împrejmuită cu gard. Acolo vor avea acces doar cei care s-au înscris pe site şi care au bilete.

Cei care nu vor avea bilet emis de site-ul pontifex.ro vor putea participa la pelerinaj, dar nu vor avea acces în zona protejată. Drept urmare, vor putea să urmărească evenimentul de la distanţă, pe ecrane.

„Înscrierea este importantă pentru a şti un număr cat mai exact de persoane care vor participa la eveniment.” Preotul Olah Zoltan, reprezentantul Arhiepiscopiei de Alba-Iulia.

Organizatorii mai atrag atenția că vizitatorii care vor să meargă la Șumuleu ar fi bine să sosească în noaptea de 31 mai spre 1 iunie, astfel încât să poată trece de filtrele de securitate.

Papa Francisc se va afla în România între 31 mai și 2 iunie 2019 și va merge la Bucureşti, Iaşi, Blaj şi la Sanctuarul Marian de la Şumuleu Ciuc.