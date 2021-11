Vouchere de vacanță 2022. Unde sunt interzise tichetele puse la dispoziție de Guvern

Românii primesc noi vești despre voucherele de vacanță. Detalii despre tichetele mult dorite pentru anul 2022! Unde sunt interzise biletele care sunt puse la dispoziție de Guvern?

Tichetele de vacanță au fost suspendate de Guvernul Cîțu în anul 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Acestea ar putea să revină în atenția românilor de anul viitor. Echipele de negociere ale PSD și PNL conduse de Marcel Ciolacu și Florin Cîțu încearcă să pună la punct programul de guvernare pentru noua coaliție.

Partidul Național Liberal își dorește majorarea pensiilor, alocațiilor și a salariilor și a obținut o primă victorie de răsunet. Surse de la negocieri au confirmat pentru romaniatv.net că PSD a reușit să impună reintroducerea voucherelor de vacanță din 2022.

Valoarea lor va fi de 1.450 de lei, dar ele vor avea o altă destinație, astfel cele de vacanță vor putea să fie folosite doar în stațiunile balneo-climaterice și în agroturism. Motivul? Pentru că pe litoral unde prețurile sunt destul de mari pot merge cei care au venituri suficiente încât să nu aibă nevoie de tichete de la stat.

În timpul acesta, PSD ar renunța impozitarea progresivă. Guvernul a prelungit perioada de valabilitate pentru cele nefolosite în anul 2020 după ce bugetarii nu au mai primit în anul 2021 vouchere de vacanță.

Ministerul Sănătății a stabilit în septembrie a.c. modul prin care se vor acorda voucherele pentru cei care se vaccinează anti-COVID-19. Cei care au schema completă vor primi 5 tichete de masă în valoare totală de 100 de lei care vor putea fi luate de la centrul de vaccinare.

Persoanele care se vaccinează împotriva virusului cu schema completă de vaccinare beneficiază de o alocație de hrană de 100 de lei sub forma a 5 tichete de masă, anunțau autoritățile în luna septembrie.

„Un angajat relaxat este un angajat productiv, iar voucherul Up Vacanta este instrumentul prin care contribui la echilibrul dintre viata profesionala si cea personala a angajatilor tai. Acest beneficiu este oferit sub forma unui carnet de vouchere de vacanta alcatuit din file cu valori nominale de 50 lei si/sau 100 lei.

Cu ele, beneficiarii pot plati la hoteluri, pensiuni, agentii de turism si unitati de tratament balnear de pe teritoriul Romaniei, servicii turistice precum cazarea, masa, transportul, tratamentele si serviciile de agrement.

Voucherele de vacanta sunt deductibile fiscal si scutite de contributii patronale si salariale in limita a 13.800 lei anual (echivalentul a 6 salarii de baza minime brute), pentru fiecare angajat cu contract individual de munca. Cuantumul acordat se stabileste, in conditiile legii, de catre angajatori, proportional cu perioada lucrata sau durata contractului de munca, intr-un an calendaristic.

Conform OUG 8/2009, cu modificarile si completarile aferente OUG 46/2017 si 940/2017, fiecare pachet turistic achizitionat cu vouchere de vacanta trebuie sa includa cel putin o noapte de cazare, iar unitatile de cazare sunt autorizate/licentiate de Autoritatea Nationala pentru Turism si afiliate Up Romania.”, arată upromânia.ro.