Un fost fotbalist la echipe importante din România a spus lucrurilor pe nume în privința lui Ianis Hagi.

Vorbele pe care Ianis Hagi nu și-ar fi dorit să le audă. „Hai să spunem lucrurilor pe nume”

Despre Ianis Hagi și echipele la care ar putea ajunge din vară se vorbește intens în această perioadă în care fotbalul este pus în așteptare, din cauza crizei sanitare. În acest context, un fost fotbalist la echipe precum Steaua, Rapid sau Șahtior, i-a făcut o analiză pertinentă internaționalului român de 21 de ani, dorit de Lazio.

Marian Aliuță consideră că Ianis este avantajat de faptul că este fiul lui Gică Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, purtând acest nume este văzut cu alți ochi. Aliuță apreciază calitățile lui Hagi jr., însă este tranșant când afirmă că acesta nu se poate ridica la nivelul tatălui său.

„Nu trebuie să ne ascundem după deget și să nu spunem că numele i-a dat și avantaje, are calități, dar totodată are și avantaj cu numele ăsta. Contează când ești băiatul lui Hagi, ești văzut într-un fel. Sincer, toți îl asociază cu tatăl său, dar nu se poate ridica la nivelul lui. Nu s-a ridicat nimeni la nivelul lui Gică. N-am văzut nici la Messi, nici la Ronaldo să lovească mingea cu ambele picioare așa perfect, cum o lovește Ianis. Ăsta e marele lui avantaj. Deși nu are o viteză foarte mare, este mai lent, se plasează și știe să poziționeze foarte bine între cele două linii. Are simțul acesta. Este un jucător inteligent, știe jocul. Poate să crească, dar acum trebuie lăsat să crească singur, să nu se pună presiune pe el”, a spus Marian Aliuță, la GSP Live.

În „pole position” pe lista de achiziții a lui Lazio

Lazio îl monitorizează de ceva vreme pe Ianis Hagi, gruparea din capitala Italiei fiind interesată de achiziționarea internaționalului român, pentru care ar fi dispusă să ofere chiar mai mult decât cere Genk la momentul actual. Hagi jr. este împrumutat de Genk la Glasgow Rangers, formația scoțiană având posibilitatea activării clauzei de cumpărare, fixată de belgieni la 5 milioane de euro. Ei bine, Lazio ar plusa puțin, oferind cu un milion de euro mai mult. Dacă s-ar concretiza această tranzacție, Ianis ar reveni în Serie A, unde a mai evoluat pentru Fiorentina, însă fără succes.

Planul oficialilor lui Lazio este de a întineri considerabil lotul, iar numele lui Ianis Hagi este în fruntea listei de achiziții, informau jurnaliștii de la Corriere Dello Sport, la începutul acestei luni, care au anunțat că 6 milioane de euro este oferta lui Lazio. Între timp, suma a ajuns la 10 milioane de euro.

Ianis Hagi, 21 de ani, a disputat 11 meciuri pentru Rangers, pentru care a marcat 3 goluri și a dat două pase decisive. Românul este cotat la 4,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.