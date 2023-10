Vocea României 2023. Mariana Berechet a lăsat jurații mască atunci când a spus câți ani are. „What? Stai măi, cât?”

Mariana Berechet a făcut furori la Vocea României 2023, în ediția din 6 octombrie. Concurenta a întors scaunele juraților, dar le-a stârnit și uimirea acestora. Artista a lăsat jurații mască atunci când a spus câți ani are, pentru că nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns.

Mariana Berechet a fost una dintre marile surprize de la Vocea României, din ediția de 6 octombrie. Artista vine din Galați și are 53 de ani, deși nimeni nu crede acest aspect atunci când îl aude.

Înainte de a căpăta încredere în talentul ei, a lucrat pe șantier, acolo unde colegii și-au dat seama că are o voce chiar bună. Deși simțea că este prea în vârstă ca să mai participe la astfel de concursuri, și-a luat inima în dinți și s-a înscris. Astfel, a ajuns pe una dintre cele mai mari scene din țară.

„Mă numesc Mariana Berechet, vin din Galați și am 53 de ani. Am zis că sunt prea bătrână, sunt la teatrul din Galați împreună cu prietenele mele, munceam într-un șantier, eu distram colegii, de aici mi-a venit ideea și am contorizat-o cumva ducându-mă într-o formație rock din Galați”, a spus concurenta.