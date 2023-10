Irina Rimes i-a dat lovitura de grație lui Tudor Chirilă la Vocea României 2023. I-a suflat un concurent care venise special pentru el

Un tânăr de 23 de ani și-a făcut apariția pe scena Vocea României 2023, în ediția de vineri seară, 29 septembrie, cu gândul de a face parte din echipa lui Tudor Chirilă. Spre surprinderea tuturor, colega antrenorului, Irina Rimes, i-a suflat concurentul, oferindu-i cântărețului lovitura de grație.

Cine este Cosmin Mariciuc, de la Vocea României 2023

„El își dorește foarte mult să intre în echipa lui Tudor Chirilă”, a dezvăluit iubita tânărului de 23 de ani, care a urcat pe scenă la Vocea României 2023, în ediția de vineri, 29 septembrie.

Cosmin Mariciuc, pe numele său, are 23 de ani, s-a născut în Botoșani și este student la o facultate din Cluj-Napoca. A început să cânte la vârsta de doar 4 ani, moștenind abilități muzicale de la părinții săi, care interpretează împreună la diverse evenimente – tatăl la trompetă, iar mama cu vocea.

Spre deosebire de părinții lui, Cosmin Mariciuc nu se regăsește în muzica populară. Tânărul cântă rock și are o trupă cu care speră să atingă succesul într-o zi. Părinții nu au fost de acord cu acest plan întrucât nu i-a adus câștiguri financiare, însă băiatul este determinat să facă totul pentru visul său.

Ce piesă dificilă a interpretat rockerul din Botoșani

În ediția de vineri, 29 septembrie, de la Vocea României 2023, Cosmin Mariciuc a interpretat piesa „What do you want from me”. A reușit să întoarcă toate scaunele antrenorilor. Primul care s-a întors a fost Tudor Chirilă, cel la care concurentul a visat, însă în dreptul căruia norocul n-a fost până la capăt.

După Tudor Chirilă s-au întors pe rând și ceilalți antrenori: Irina Rimes, urmată de Smiley și în cele din urmă echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu. Momentul a fost cu totul emoționant, concurentul fiind de-a dreptul uluit când a realizat că tuturor juraților le-a plăcut interpretarea.

Chiar dacă momentul a fost unul emoționant, Cosmin Mariciuc a venit de acasă cu gândul să-i câștige inima lui Tudor Chirilă, din echipa căruia intenționa să facă parte. Antrenorul i-a mărturisit tânărului că i-a amintit de sentimentul trupelor din trecut, crescând foarte bine pe cântec, deși nu a fost unul ușor.

Irina Rimes a furat concurentul care visa la Tudor Chirilă

„Eu îmi imaginam mult mai rock, mă gândeam la Periphery, asta mi-a venit în minte”, a spus Irina Rimes, într-un moment de sinceritate cu care se pare că l-a convins pe concurent să își schimbe decizia pe ultima sută de metri.

Cosmin Mariciuc s-a răzgândit în ultima secundă, datorită discursului Irinei Rimes, după cum chiar el a mărturisit. Tânărul din Botoșani a ales să facă parte din echipa cântăreței, deși venise cu gândul de a i se alătura lui Tudor Chirilă. Cel din urmă a primit, astfel, lovitura de grație.

„M-ai uns pe suflet cu ce ai spus, Irina”, a spus concurentul, surprins de informațiile antrenoarei în materie de muzică, și a continuat: „Aveam pe cineva clar în minte. Dar, cu ce ai spus, Irina… Voi merge cu Irina Rimes”.

Tudor Chirilă speră într-o schimbare a direcției

Întrebat pe care dintre antrenori îi avea în minte când a venit la concurs, Cosmin Mariciuc a recunoscut că voia să meargă în echipa lui Tudor Chirilă.