Vloggerul Selly și iubita lui au făcut anunțul chiar azi! Fanii lor sunt în extaz

Andrei Șelaru și iubita sa le-au dat o veste fericită fanilor! Ce anunț au făcut tinerii și de ce i-a surprins pe cei mai mulți dintre urmăritorii lor? Ce eveniment important urmează să vină în viața celor doi tineri?

Selly a decis să împărtășească cu fanii lui un eveniment extrem de important de care urmează să se bucure. Celebrul vloger și iubita lui sărbătoresc doi ani de relație. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început pe băncile școlii. Scenariul parcă desprins din filmele romantice i-a regăsit pe cei doi ca fiind la început elevi în același liceu, ulterior colegi de bancă, mai apoi iubiți. Fanii acestora sunt plăcut suprinși de felul în care își trăiesc fericirea și de cum le demonstrează tuturor că iubirea poate să însemne ceva la anii adolescenței chiar și în aceste vremuri, când romantismul nu prea mai e la el acasă.

Pentru a-i informa pe fani de fericitul eveniment, Selly a postat o fotografie cu cei doi asortați din cap până-n picioare. Amintim că ambii au terminat anul acesta liceul și au trecut cu brio de emoțiile primei trepte extrem de importante în viața unui om – Bacalaureatul. După ce au trecut examenul cu note aproape maxime, Selly a intrat la o facultate de prestigiu din București, iar Smaranda și-a văzut visul cu ochii și a reușit să devină studentă a Universității de Medicină și Farmacie din Capitală.

„Doamna ministru Anisie m-a sunat si era foarte suparata si mi-a spus ca nu e ok sa facem asa ceva cu presa. Mi-a spus ceva de genul: Pai cum noi sa dezbatem si sa facem live pe Facebook, noi nu facem asta pentru imagine, noi facem asta ca chiar vrem sa schimbam ceva. (…) Intalnirea s-a anulat. I-am spus doamnei Anisie ca eu nu vin acolo decat daca e ceva transparent. Mi-a dat numarul purtatorului de cuvant, am discutat si cu purtatorul de cuvant si i-am explicat ca nu este vreo chestie de PR sau de imagine, e pur si simplu o chestie de transparenta si nimeni nu m-a mai sunat dupa aceea . Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale? ”

Andrei Șelaru