Vloggerul Colo, din nou pe internet. Primul mesaj al tânărului

Alexandru Bălan, zis Colo, a revenit pe rețelele sociale, după o pauză de aproape două luni. Vloggerul a fost reținut și acuzat că a instigat la violență împotriva minorelor. Mesajul pe care l-a transmis fanilor, în rândurile de mai jos.

Colo, pe numele său real, Alexandru Bălan, a revenit în mediul online, după ce a fost reținut în dosarul în care este cercetat pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora.

Judecătorii au stabilit că acesta trebuie să plătească pentru afirmațiile șocante pe care le-a făcut pe canalul său de Youtube, acolo unde a adunat un număr foarte mare de abonați. Pe cale de consecință, Colo a fost pus sub control judiciar, iar una dintre condiții a fost să nu mai folosească rețelele sociale timp de două luni.

După „sentință“, vloggerul a postat un mesaj în care cere o a doua șansă. Totodată, tânărul și-a asigurat fanii că este bine și le-a transmis că le este recunoscător celor care i-au fost alături în această perioadă „dificilă“. De asemenea, Alexandru Bălan a mai spus că a foslosit aceste 60 de zile pentru a reflecta asupra cuvintelor sale din trecut.

„Am avut la dispoziție peste 60 de zile să mă gândesc la ce lucruri am spus în trecut și ce voi face de acum înainte. Este uman să greșești… și consider că oricine merită o a două șansă“, a notat Colo pe contul de Instagram.

În timpul unui live pe Youtube, celebrul vlogger a declarat următoarele:

„Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt. (…) La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici Oh! Cine-i tăticul tău’, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă (…) Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“.