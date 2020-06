Vloggerul Colo s-a umplut de bani după scandalul în care a fost implicat. Ce se întâmplă acum cu Alexandru Bălan

În goana după senzațional, vizualizări și, de ce nu, și bani, unele persoane publice ajung să facă și lucruri care nu ar trebui făcute. Așa a fost și în cazul vlogger-ului Colo, care în urma unui clip video a ajuns pe mână poliției.

Vloggerul Colo s-a umplut de bani după scandalul în care a fost implicat

Alexandru Bălan, cunoscut în mediul online sub numele de Colo, a intrat în vizorul poliției după ce a avut postat un clip în care îndemna la viol și acte de violență asupra minorelor. Acesta a fost arestat la începutul săptămânii trecute și eliberat a doua zi, miercuri. Alexandru Bălan, care are peste 850.000 de urmăritori, are acum dosar penal pentru instigare la acte de violență împotriva minorelor. Ceea ce este mai tragic în toată această poveste, că Alexandru Bălan, devenit peste noapte formator de opinie, cu peste 850.000 de urmăritori, poate fi un exemplu pentru majoritatea celor care îi urmăresc sau îi urmăreau postările video pe youtube.

Conform unor statistici cea mai mare parte dintre urmăritorii lui Bălan sunt copii până în 16 ani. La o verificare ulterioară pe socialblade.com, o platformă ce contorizează numărul de vizualizări și încasări de pe youtube, aflăm că în acest moment Colo a avut cea mai mare creștere în audiențe, de la declanșarea scandalului în care este implicat. Astfel că, acesta a înregistrat o creștere de 70,5% a numărului de vizionări pentru clipuri și o creștere de 107,1%, a numărului de abonați. Această creștere, conform platformei, îi va aduce încasări de aproximativ 2.500 și 3.500 dolari de la YouTube.

Ce se întâmplă acum cu Alexandru Bălan

În acest moment, după eliberare, Alexandru Bălan a fost pus a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, nemai având voiee să publice conținut pe nicio rețea de socializare.