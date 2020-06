Vloggerița Tequila, anunțul de ultimă oră despre agresorul ei. Cine este, de fapt, bărbatul

Bianca Adam, cunoscută sub numele de Tequila, vine cu precizări tulburătoare pentru fanii ei. Cine este, de fapt, agresorul? Ce a dezvăluit cunoscuta vloggeriță despre ziua în care a fost bătută în plină stradă?

Răsturnare de situație în cazul Biancăi Adam! Vloggerița Tequila susține că cel care a agresat-o în plină stradă NU este fostul consilier ALDE pe care toată lumea l-a suspectat. Conform informațiilor acesteia, este vorba despre un alt om de afaceri. Amintim că R.R., fost consilier local la Chiajna, din apartea ALDE, a fost dat afară din partid în urmă cu trei ani din cauza unui episod similiar, după ce fusese violent cu un locatar căreia îi închiriase unul din imobilele pe care le deține.

Bianca Adam nu a dorit să ofere prea multe informații despre incident, lăsând auoritățile să-și facă treaba. Însă, aceasta a intervenit acum pentru a clarifica situația și pentru a îndrepta atenția către R.R., pentru că nu acesta este vinovatul. Cunoscuta sub numele de Tequila a explicat pe îndelete situația în cadrul unui video de pe canalul său de YouTube.

”…nu am vrut să răspund la ură cu ură. Motiv pentru care nu am divulgat identitatea agresorului. Care, by the way, nu e R.R. Eu nu am declarat niciodată nici un nume, implicit nu am declarat niciodată nici un R. Oamenii și presa au preluat numele ăsta din simple comentarii cu speculații, pe care de asemenea, am încercat să le șterg. Ok, am trecut peste asta, nu este niciun R, nu-l mai implicați. În schimb, adevăratul agresor a apărut și a declarat public numai nenorociri și aberații la care mă simt nevoită acum să vin cu un răspuns. A decis să iasă public cu mască și fără nume, deci îi respectăm decizia, că suntem de treabă”

Bianca Adam – Tequila