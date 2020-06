Dosar penal, dupa ce vloggerița Bianca Adam (Tequila) a fost bătută în plină stradă

Cazul Biancăi Adam a strânit un adevărat scandal în mediul online și nu numai. După ce tânăra a dezvăluit tristul incident prin care a trecut în urmă cu puțin timp, acum autoritățile trebuie să-și facă partea lor.

Bianca Adam, unul dintre cele mai de succes vloggerițe de la noi, a trecut prin momente teribile. Aceasta se afla alături de iubitul ei, foarte aproape de blocul în care locuiește. Totul s-a petrecut pe data de 26 mai, însă abia ieri a povestit totul cu lux de amănunte, după ce a depus declarație la Poliția Capitalei și după ce și-a făcut rost de un certificat medico-legal care să susțină cele spuse. Săptămâna trecută, oamenii legii din Chiajna au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că o femeie a fost lovită și înjurată de un bărbat în timp ce se afla pe o stradă din localitate.

Agresorul i-a smuls din mâini telefonul tinerei și l-a lovit cu el în cap pe iubitul acesteia, cauzându-i o rană deschisă. Ulterior, Bianca a fost lovită cu putere pe coapsă și pe una din membrele superioare cu o bară de fier. Conform certificatului obținut de la specialiști, vânătaia de pe picior a fost cea mai puternică, măsurând 17 centrimetri. În dosar, polițiștii din Chiajna fac cercetări pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe și distrugere.

„A ieși foarte pornit pe noi și ne-a zis că am parcat prost și am stricat marmura. Era vorba despre cea de la intrare în sala de fitness, aia era paguba. I-am spus să ne uităm pe camerele din zonă sa vedem dacă eu am fost de vină. Ulterior, am aflat că era dezvoltatorul blocului la parterul căruia se afla sala. Putea să se întâmple orice, așa mă poate acuza oricine de orice. Țipa, avea un ton foarte agresiv. Puteam să sparg și toata sala aia de fitness, lucrurile astea se rezolvă legal, nu-ți faci tu dreptate singur. Mă trezesc cu el, 1,80 de om, iese pur si simplu cu un fier de vreo 3 metri, din ala de construcții….şi mi-l înfige efectiv în picior, dă cu toată forţa lui”

Bianca Adam/ Tequila