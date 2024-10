Vlăduța Lupău trăiește pe picior mare. Cum arată vila de 3 milioane de euro a celebrei soliste

Așa cum bine se știe, Vlăduța Lupău este mămică pentru a doua oară, și locuiește alături de cei copii și soț în casa visurilor ei. Din anii de muncă a strâns banii pentru această casă, iar astăzi Vlăduța Lupău trăiește pe picior mare. Recent au fost publicate câteva imagini din care fanii au putut afla cum arată vila de 3 milioane de euro a celebrei soliste.

De mai bine de 29 de ani, încă de la vârsta de 4 ani, Vlăduța Lupău a fost pe scenă. Pe atunci, în 1995, micuța talentată își făcea apariția la emisiunea „Tezaur Folcloric”. Cântăreața de muzică populară și-a dedicat întreaga sa viață, până la vârsta de 33 de ani scenei, devenind în timp una din cele mai cunoscute, apreciate și iubite soliste.

Astăzi, frumoasa Vlăduța Lupău, cu o familie superbă, și doi copii, trăiește în casa visurilor sale, construită pe munca și banii săi. Atât vedeta, cât și partenerul acesteia, Adi Rus, și-au dorit să aibă un colțișor al lor de Rai, astfel că banii câștigați în timp i-au investit în vila luxoasă în care locuiesc.

Din informațiile oferite chiar de cei doi, vorbim despre o vilă de 3 milioane de euro, cu tot confortul pe care îl poate oferi. Pe lângă casa propriu-zisă, cei doi au și o curte amenajată cu gust, o terasă spectaculoasă, precum și o piscină.

Dar, așa cum povestește chiar Vlăduța Lupău, cea mai frumoasă cameră din toată vila de 3 milioane de euro a celebrei soliste, este camera copilului:

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți!

Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile. Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place!

Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, spunea Vlăduța Lupău pe Instagram.