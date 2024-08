Vlăduța Lupău, siluetă impecabilă la doar două luni de la naștere. Secretul care a ajutat-o să își revină în timp-record

După ce a adus pe lume pe micuțul Isaia la începutul lunii iulie, Vlăduța Lupău, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere din România, și-a surprins fanii nu doar cu talentul ei, ci și cu transformarea rapidă a siluetei.

La scurt timp după botezul fiului său, unde nașii au fost celebrul cuplu Andra și Cătălin Măruță, artista a început să fie asaltată de întrebări despre cum a reușit să scape atât de repede de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Mulți dintre urmăritorii ei pe rețelele sociale au fost curioși să afle dacă Vlăduța urmează o dietă specială sau dacă a apelat la metode mai puțin cunoscute pentru a reveni la forma inițială. Răspunsul vedetei, însă, i-a surprins pe toți – ea atribuie această transformare rapidă atât geneticii, cât și unui stil de viață simplu și echilibrat.

Într-un videoclip postat pe InstaStory, Vlăduța a răspuns tuturor întrebărilor fanilor, dezvăluind că nu a urmat vreo dietă drastică și nu a apelat la suplimente sau produse minune. Ea a subliniat că succesul său în a scăpa de kilogramele în plus s-a datorat în mare parte geneticii favorabile și alimentației moderate. Artista a recunoscut că nu a exagerat niciodată cu mâncarea, ceea ce a contribuit semnificativ la menținerea siluetei.

„Cea mai întâlnită întrebare pe care o am pe Instagram, după ce am născut, este cum am scăpat de burtă. Nu am băut niciun sirop, nu am urmat nicio dietă extremă. Cred că secretul meu este genetica, în primul rând, iar al doilea motiv este că nu prea mănânc mult. Nu știu dacă este un secret adevărat, dar am purtat și un chilot modelator, pe care l-am folosit și după prima sarcină”, a explicat Vlăduța.