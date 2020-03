Vlăduța Lupău, ținută uluitoare în emisiunea lui Cătălin Măruță. Fanii au reacționat imediat

Vlăduța Lupău este noul fenomen de pe Youtube. Tânăra interpretă de muzică populară a atins succesul cu piesele și timbrul său, adunând pe site-ul Web milioane de vizualizări la videoclipurile sale. Vlăduța Lupău se bucură de una dintre cele mai fericite perioade! În luna femeii, moment în care este copleșită de cadouri, este și ziua sa e naștere.

În afară de faptul că are o voce deosebit, Vlăduța Lupău este apreciată și pentru aspectul fizic. Recent, invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Vlăduța a arătat incredibil. Bruneta a purtat un costum roșu din două piese, cu un decolteu generos iar fanii au fost în delir când au văzut apariția frumoasei cântărețe.

La apariția în cadrul emisiunii lui Măruță, de la Pro TV, fanii cântăreței au luat cu asalt contul ei de Instagram, având doar cuvinte de laudă la adresa acesteia, dar și la modul cum era îmbrăcată. (vezi galerie foto).

De curând toată presa mondenă a luat-o sub lupă pe Vlăduța, după ce au apărut zvonurile că ar fi avut o relație cu unul din colegii din trupa cu care participă la evenimente.

„Nu mai am nicio legătură cu Armin Nicoară! Nici măcar prieteni nu mai suntem. El pune poze cu mine, nu eu cu el… Noi am avut numeroase colaborări. Suntem cunoștințe și punct. Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… El a fost în casa mea mereu. Cu noi în vacanță, cu mine, cu soțul meu, cu fostul meu prieten, cu toată lumea. Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”,a declarat Vlăduța Lupău.