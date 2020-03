Vlăduța Lupău, cadou superb de la soț de ziua de naștere. Ce a primit artista

Vlăduța Lupău se bucură de una dintre cele mai fericite perioade! În luna femeii, moment în care este copleșită de cadouri, este și ziua sa e naștere. Acesta este un motiv în plus care să-i aducă urări și dragoste multă din partea celor dragi. Cu ce cadou a surprins-o soțul ei?

Vlăduța Lupău se bucură de anul acesta de statutul de femeie măritată. Anul 2020 îi va aduce și marea petrecere mult visată, la brațul bărbatului pe care îl iubește și dorește să-și construiască o familie. Frumoasa artistă este mai alintată decât niciodată. Luna femeii îi aduce cadouri pe bandă rulantă, cu atât mai mult cu cât în aceeași lună este și ziua sa de naștere. Tânăra care a cunoscut extrem de rapid succesul a primit un buchet de flori imens de la soțul său, alături de o felicitare pe care scria un mesaj deosebit. „29…Dumnezeu m-a trimis pe lume într-o zi minunată! 8 Martie ❤️ ZIUA MEA ❗️🙏🏼„, a fost mesajul iubitei cântărețe.

„La multi ani, frumusete de floare ❤️🌷”, „La mulți ani frumoși cu relizări mărețe, Vlăduța!”, „La mulți ani, minunăție! Îți doresc tot binele din lume și munțumim că ne încarci cu energie prin muzica ta!”, au fost doar câteva din comentariile internauților de la postarea Vlăduței Lupău.

„De ziua soțului meu am dorit să îi fac un cadou pentru veșnicie. Așadar, am ales una din cele mai frumoase melodii de dragoste și am luat cele mai frumoase imagini din ziua nunții noastre. Mi-ar plăcea ca viitorii miri să aleagă această piesă atunci când fac primul dans de familie – dansul mirilor! Totodată, prin acest nou videoclip am dorit să vă satisfac și vouă curiozitatea de a afla cum a fost în ziua respectivă pentru noi”

Vlăduța Lupău