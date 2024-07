Vlăduța Lupău s-a filmat plină de vânătăi. Fanii s-au îngrijorat, ce a pățit frumoasa brunetă

La începutul acestei luni, celebra Vlăduța Lupău a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume un băiețel, căruia deja vedeta i-a stabilit și cine vor fi nașii. Dar, deși extrem de ocupată cu cel mic, vedeta a avut timp și de fiul cel mare, numai că Vlăduța Lupău s-a filmat plină de vânătăi, iar fanii s-au îngrijorat, ulterior aflând ce a pățit frumoasa brunetă.

Pe 8 iulie celebra artistă a devenit pentru a doua oară mămică, iar partenerul ei de viață, Adi Rus, este și el în culmea fericirii, având în vedere că au un nou băiețel în familie. De altfel, acesta era cel care anunnța venirea pe lume a micuțului printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare:

Inclusiv fericita mămică avea să scrie pe rețelele de socializare despre micuțul membru al familie, aceasta scriind „Bine ai venit pe lumea asta, minune! Ai fost dorit și ai venit să ne umpli casa și inima cu iubire! De fapt ai venit să o înmulțești toată iubirea care deja era în casa noastră.”

Dar, se pare că artista și-a revenit relativ repede după naștere, având în vedere că este activă pe rețele, iar fanii au putut vedea și primele imagini cu micuțul Isaia. Ba mai mult, Vlăduța Lupău s-a filmat plină de vânătăi, iar întrebată de fanii îngrijorați ce s-a întâmplat, artista avea să povestească pățania.

„Ce am făcut? Am fugit după lair și eram în şlapii ăia pe care i-aţi văzut în poză și am picat. Problema e cum o să apar eu acum în rochițe la evenimente și cu mâna pe microfon asa?”, a povestit Vlăduța Lupău.