Vlăduța Lupău, reacție surpriză despre sarcină. Ce a spus cântăreața, are un mare avantaj

Vlăduța Lupău a avut o reacție surpriză despre sarcină. Ce a spus cântăreața și de ce crede că are un mare avantaj, citiți în articolul de mai jos.

Vlăduța Lupău, anunț șoc despre sarcină. Cine va avea grijă de copil cât ea va fi la cântări

Vlăduța Lupău a avut o reacție șoc despre sarcină. Cântăreața a vorbit deschis despre relația dintre ea și soțul ei, Adi Rus, carieră, dar mai ales despre momentul când va deveni mamă pentru întâia oară. Astfel, îndrăgita artistă a a făcut mărturisiri surprinzătoare despre viitoarea sarcină.

Vlăduța Lupău și Adi Rus trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi se iubesc ca șa început, iar începutul relației lor este demn de o poveste ca în filme.

Vladuța Lupău muncește cot la cot cu Adi Rus, însă dgragostea nu este neglijată

Ambii muncesc enorm pentru carierele lor, însă iubirea lor nu este niciodată neglijată. De asemenea, artista și soțul ei s-au căsătorit în urmă cu un an și au sărbătorit luna trecută prima lor aniversare, însă nunta va mai trebui să aștepte până când se vor ridica toate restricțiile impuse de epidemia de coronavirus.

În plus, Vlăduța Lupău a făcut declarații surprinzătoare despre relația cu soțul ei, în ce punct al carierei se află, dar mai ales dacă este sau nu pregătită să devină mamă.

Cum s-a cunoscut Vlăduța Lupău și Adi Rus

Astfel, cântăreața a dezvăluit cum s-a cunoscut cu bărbatul din viața ei. Întâlnirea având loc la o petrecere unde ea cânta, iar totul s-a transformat în dragoste la prima vedere. Pentru cererea în căsătorie, Adi Rus a recurs la un gest cât se poate de neașteptat și original.

Vlăduța Lupău a povestit că cererea în căsătorie a fost una mai atipică, iar cadrul a fost unul complet nou. Astfel, în timp ce se întorcea de la in eveniment unde cântase, aceasta a fost oprită de Poliție pentru un control.

Cum a cerut-o în căsătorie Adi Rus pe Vlăduța Lupău

Mașina ei avea o zgârietură pentru care i s-au cerut explicații, însă când să o justifice, atunci l-a zărit pe Adi Rus cu un imens buchet de flori.

”Am venit la un moment-dat de la cântare la 3 dimineața și mă oprește Poliția. Întreabă ăia de trusă, de talon. Vede o zgârietură pe mașină și mă întreabă ce e cu aia. Când m-am întors am văzut că mă cere. El s-a dat jos din mașina Poliției, cu un mare buchet de flori. Tatăl lui a fost organ de Poliție. Eu nu sunt prietenă cu polițiștii. Îmi iau permisul, îmi dau amenzi”, a spus Vlăduța Lupău.

Cine o va ajuta pe Vlăduța Lupău să își crească copiii

În ceea ce privește o viitoare sarcină, Vlăduța Lupău așteaptă cu nerăbdare să devină mamă. Chiar dacă se află într-un moment de asensiune al carierei și este conștientă că îi va fi dificil să ducă o sarcină, artista spune că va avea parte de sprijing din partea părinților.

”Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, a declarat cântăreața.