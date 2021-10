Vlăduța Lupău, prima reacție după poza cu Neymar. Cum a ajuns lângă starul brazilian și ce i-a spus Cătălin Măruță

Vlăduța Lupău a intrat ieri în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ea se află încă în Paris, alături de soțul ei, Adi Rus. Ea a avut parte de surpriza vieții deoarece a reușit să îl întâlnească pe idolul ei, Neymar, și să facă o poză cu el.

Vlăduța Lupău a spus cum a fost întâlnirea dintre ea și starul PSG, brazilianul Neymar. Ea a început să strige de fericire, la propriu.

”Vladuta Lupau: Sunt la Paris, radiez de fericire. Am fost la meciul PSG, sunt fan Neymar, cu greu am achiziționat bilete la meci. Voiam să îi vad pe toți. Când am avenit la Paris și am înțeles că nu el va juca, am zis ca nu se poate. Adi a facut pozele.

Maruță: A zis si Andra: sunt atât de bucuroasă pentru Vladuța.

Vlauduta Lupău: Asa mi s-a întamplat și mie când am văzut-o pentru prima data pe Andra. Neymar! Neymar am facut o poză cu Neymar, am început sa strig.

Adi Rus către Cătălin Măruță: Semeni și tu cu Neymar cu ochelarii aia.”