Vlăduţa Lupău, luată la rost de soacră: “Minţi cu neruşinare”. Comentariul care a înfuriat-o

Vlăduța Lupău a intrat în gura soacrei. Ce s-a întâmplat în familia celebrei interprete de muzică populară? Fanii au rămas confuzi în urma unui comentariu primit de vedetă.

Celebra Vlăduța Lupău și-a pus fanii pe gânduri în urmă cu o zi. Celebra cântăreață le-a povestit internauților că se confruntă cu o problemă de sănătate motiv pentru care a decis să meargă să se trateze la un medic din Paris.

Ulterior, solista s-a plâns că nu are destule haine pentru această plecare, iar reacția soacrei nu a întârziat să apară. „Minți cu nerușinare”, a replicat mama soțului său. Interpreta s-a plâns internauțior pe rețelele de socializare că deși a încercat să-și facă bagajul, nu prea are haine pe care să le ia la ea.

Partenera de viață a lui Adi Rus a povestit pe Story că este convinsă de faptul că toate doamnele și domnișoarele o vor înțelege cu siguranță. De asemenea, ea a mai mărturisit că va profita de clipele la Paris pentru câteva fotografii de colecție.

Celebra solistă a fost implicată într-un scandal uriaș alături de Armin Nicoară. S-a vorbit despre faptul că cei doi ar fi avut o legătură mai mult decât profesională în timp ce ambii erau implicați în relații amoroase.

Vedeta a clarificat toată situația și a spus că nu este nimic adevărat. De asemenea, tânăra a mai subliniat că nu mai are nicio legătură cu colegul ei de breaslă.

„Nu mai am nicio legătură cu Armin Nicoară! Nici măcar prieteni nu mai suntem. El pune poze cu mine, nu eu cu el… Noi am avut numeroase colaborări. Suntem cunoștințe și punct.

Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… El a fost în casa mea mereu. Cu noi în vacanță, cu mine, cu soțul meu, cu fostul meu prieten, cu toată lumea. Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, spunea Vlăduța Lupău.