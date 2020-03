Vlăduța Lupău, anunț neașteptat. Ce se întâmplă cu ea și soțul ei: ”Bine că suntem sănătoși!”

Vlăduța Lupău a postat un mesaj pe Instagram pentru fanii săi. Aceasta le-a explicat că azi trebuia să se afle în vacanță în Dubai, dar din cauza epidemiei de coronavirus, acest lucru nu a mai fost posibil.

Vlăduța Lupău, anunț neașteptat pe Instagram

Vlăduța Lupău a postat pe Instagram următorul mesaj: ”Azi trebuia să fim în Dubai… dar din cauza acestei probleme mondiale, nu suntem. Ma bucur oricum de pozele din ultima vacanță și de faptul că suntem sănătoși!”, a scris aceasta pe Instagram. Fanii au reacționat imediat: ”Va veni și vacanța în Dubai, fii sigură! Ajutorul divin ne va scăpa din infern”, este mesajul unuia dintre internauți.

Cum s-a remarcat Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară de la noi. Încă de la primele piese s-a remarcat pe YouTube și a rămas repede întipărită în memoria ascultătorilor. Are 25 de ani, dar cunoaște împlinirea artistică și personală. Recent, aceasta s-a căsătorit cu iubirea vieții ei. Singurul ei regret este că odată cu popularitatea câștigată, aceasta merge destul de rar la casa părintească din cauza concertelor și evenimentelor. Vlăduța Lupău a urcat pe scenă de la vârsta de patru ani, gândindu-se, de-a lungul timpului la sacrificiile pe care le-a făcut în calitate de artist.

„Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ şi am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat! Că eram mici şi cred că şi tare simpatici şi eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain (râde)”, a spus Vlăduța Lupău.