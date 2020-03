Din ce familie provine Vlăduța Lupău. Puțini știu aceste lucruri despre ea

Fanii Vlăduței Lupău descoperă pe zi ce trece alte lucruri interesante despre artistă. Din ce familie provine cântăreața și ce alte lucruri au aflat urmăritorii săi din online despre ea?

Vlăduța Lupău a devenit foarte repede cunoscută în industria muzicală. Încă de la primele piese a rupt topurile YouTube-ului și a rămas în mintea oamenilor. Are abia 25 de ani, dar cunoaște împlinirea – cariera sa este fulminantă și s-a măritat recent cu iubirea vieții sale. Cu toate astea, singurul regret care vine odată cu popularitatea câștigată este faptul că trece destul de rar pe la casa părintească din cauza concertelor și a evenimentelor care o plimbă peste tot în țară. Interpreta de muzică populară cunoaște scena de la 4 ani, așa că de-a lungul timpului s-a gândit care ar fi sacrificiile pe care ar trebui să le facă un artist.

„Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ şi am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat! Că eram mici şi cred că şi tare simpatici şi eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain (râde)”

Vlăduța Lupău