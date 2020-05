Vlăduța Lupău a dat vestea cea mare. Ce se întâmplă chiar joi, pe 7 mai

Vlăduța Lupău vine cu o veste bună pentru fanii ei! Ce se va întâmpla joia aceasta? Cei care o adoră cântând se vor bucura la maximum de noul mesaj.

Vlăduța Lupău le aduce o veste foarte bună celor care o iubesc. Aceasta pregătește o surpriză de zile mari. Tânăra solistă și-a luat doi dintre colegii de trupă și pune pe picioare un proect mărunt – o piesă care are la bază doar două instrumente și vocea sa. Deși este obișnuită cu mulți instrumentiști și cu un show pe măsură la evenimentele pe care le are, acum s-a adaptat vremurilor pe care le trăim. „De la colegii noștri rapsozi, iar JOI lansăm un cântec despre actualitatea în care trăim!🙏🏼„, a fost mesajul cunoscutei cântărețe.

„Vladuta vă doresc multă sănătate la toată Formația voastră . Trăiască Rapsozi Maramureșului . Felicitări Vladuta mult respect de la Cugir abia aștept să ne putem revedea fie România fie Spania.Va salut cu drag”, „Superbi,,, abia aștept să vă ascult. Sunteți extraordinari, felicitări pentru tot ceea ce faceți!”, „Vladuta ❤ o idee foarte bună. Succes in tot ce faci !!! Mă bucur că am avut șansa să te cunosc !!😘😘❤🤗🤗”, au fost doar câteva din comentariile celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Internauții s-au dovedit foarte încântați de abordarea solistei și de faptul că a ales să nu stea cu mâinile în sân în această perioadă și să continue să le aducă o clipă de bucurie.

