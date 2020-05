Adevăratul motiv pentru care Vlăduța Lupău a anulat nunta cu Adi Rus. Imaginile postate chiar de ea

O veste care i-a şocat pe fanii Vlăduţei Lupău a venit recent: celebra cântăreaţă de muzică populară şi-a anulat nunta! Motivul însă a fost unul foarte credibil: nu putea să facă nuntă doar cu 8 invitați, deoarece se pregătise pentru sute și sute de nuntași!

Adevăratul motiv pentru care Vlăduța Lupău a anulat nunta cu Adi Rus

Vlăduța Lupău și fotbalistul de la Cluj ar fi trebuit să se căsătorească religios pe data de 30 aprilie, însă din cauza pandemiei de coronavirus, frumoasa artistă și alesul inimii sale au fost nevoiți să amâne ceremonia religioasă și petrecerea fabuloasă la care se visa de atâta timp.

Artista a făcut tristul anunț pe rețelele de socializare. „In rochie alba de mireasa… Asa trebuia sa fie ziua de azi (n.r. joi, 30 aprilie 2020)„, a scris îndrăgita cântăreață pe contul său de Instagram.

Și soțul vedetei a scris despre ce ar fi trebuit să se întâmple pe data de 30 aprilie. „Azi trebuia sa fie dansul nostru alãturi de invitati, noi l-am exersat azi si sigur o sa iasã bine la petrecerea nuntii noastre”, a postat pe contul sau oficial de Instagram si Adi Rus, care a continuat cu explicații în…rimă. „Nunta nu e anulatã,

Ea este doar amânatã,

Programãm o altã datã,

Sã putem sã o facem latã”.

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au cunoscut la un eveniment

Cei doi tineri sunt deja soț și soție, dpă ce s-au cununat anul trecut. Așadar, pandemia de coronavirus a anulat nunta Vlăduței Lupău, dar cei doi tineri se vor căsători atunci când totul va reveni la normal. Nași le sunt Olguta Berbec și soțul ei, Remus Novac. Maestru de ceremonii ar fi trebuit să fie celebrul Mihai Morar, aflat și elîn auto-izolare la el acasă.

Cum s-au întâlnit cei doi miri? Ei bine, vedeta a povestit totul în urmă cu ceva timp, când a vorbit și despre moștenitori. „L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o saă avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”, spunea frumoasa Vlăduța Lupău.