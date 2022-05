Vladimir Putin va fi operat de cancer. Vestea care zguduie Rusia, anunțul de ultimă oră

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va fi operat de cancer. Chiar dacă propaganda rusă îl prezintă pe liderul de la Kremlin ca fiind un lider sănătos, presa britanică anunță că Vladimir Putin ar urma să fie operat în perioada următoare, chiar dacă se află în plin război. S-ar fi stabilit și cine o să îi ia locul.

Ziarul englez The Sun scrie că Vladimir Putin urmează să fie operat de cancer și că va preda puterea, cât el va fi în convalescență, lui Nikolai Patrushev, preşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse din mai 2018.

Zvonul că Vladimir Putin ar fi bolnav a fost răspândit de media rusă General SVR, care a ridicat pentru prima dată semne de întrebare în ceea ce privește starea de sănătatea lui Vladimir Putin în urmă cu aproximativ 18 luni, scrie The Sun.

Această instituție de presă rusă a citat un fost soldat de rang înalt de la Kremlin, fără să-i dea numele: „Putin a vorbit despre efectuarea unor proceduri medicale”.

„Medicii insistă că are nevoie de o operație, dar data nu a fost încă stabilită. Va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar o vreme va fi incapabil să-și desfășoare activitățile firești”, ar mai fi spus ofițerul.

„Știm foarte bine că are cancer și boala Parkinson, așa cum am spus de multe ori. Maladiile progresează”, a mai spus fostul soldat de rang înalt de la Kremlin, potrivit The Sun.