Vladimir Putin tocmai ce a ordonat! Ce se va întâmpla în Ucraina până în martie 2023

Vladimir Putin vrea zona Donețk ocupată până în martie! Suntem deja în 2023, iar conflictul din Ucraina nu dă semne de încetare. În acest context apar noi informații despre intențiile liderului de la Kremlin, iar potrivit unui oficial al serviciilor de informații, președintele rus dorește în continuare să distrugă ucrainenii ca națiune. Unul din planurile sale de început de an este de a ocupa complet zona Donețk, iar același oficial spune că planul are ca termen luna martie a acestui an.

Vladimir Putin vrea zona Donețk ocupată până în martie

Conform unor noi informații apărute în presa ucraineană, Vladimir Putin l-a instruit pe noul comandant al forțelor armate ruse din Ucraina, Valeri Gerasimov, să cucerească regiunile Donețk și Lugansk până în luna martie.

Acest lucru a fost declarat de reprezentantul serviciului de presă al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Andriy Iusov, pentru publicația Unian. Potrivit acestuia, Putin nu acordă atenție la ceea ce se întâmplă de fapt pe front. Președintele rus urmărește să-i distrugă pe ucraineni ca popor și națiune, să distrugă Ucraina ca stat independent.

„Totuși, putem vorbi despre direcția prioritară pentru rasiști – aceasta este Donbassul. Iar următoarele termene pe care le stabilește deja pentru Gerasimov, să zicem, ca nou lider al războiului împotriva Ucrainei, este obiectivul de a captura Donbassul și de a forma o anumită zonă de securitate, ei bine, deja până în martie”, a declarat reprezentantul GUR, conform Unian.

Oficialul a reamintit că termenii sarcinilor atribuite au fost deja schimbați în mod repetat în fața autorităților de ocupație. În special, acestea doreau „să cucerească Kievul în trei zile”.

Amenințarea unei noi ofensive din partea armatei ruse

Iusov a subliniat că invadatorii nu vor reuși nici de această dată, mențonând că Serviciile de informații au date despre semnele armatei ruse de ocupație care pregătește o ofensivă în direcția Zaporojie.

„Da, bineînțeles, există astfel de date. Acestea pot indica atât pregătirea directă pentru acțiuni ofensive din partea inamicului, cât și anumite acțiuni înșelătoare pentru a desfășura o campanie de informare și, să spunem, pentru a vă ascunde adevăratele intenții în alte direcții ale frontului. Toate informațiile sunt monitorizate, iar concluziile și activitățile relevante sunt desfășurate de către Forțele de Apărare ucrainene”, a rezumat Iusov.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, a prezis activitate pe front odată cu venirea primăverii. Potrivit acestuia, Rusia lui Vladimir Putin ar putea pregăti resurse pentru un atac în sud și est.

Ulterior, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov, a declarat că armata Federației Ruse ar putea încerca să facă ultima ofensivă la aniversarea invaziei la scară largă a Ucrainei sau în martie. Politologul Mark Galeotti a remarcat, de asemenea, că numirea de către Vladimir Putin în funcția de șef Forțelor Armate ale Federației Ruse în persoana lui Valeri Gerasimov, poate indica pregătirile Kremlinului înainte de o invazie serioasă.