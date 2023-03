Vladimir Putin nu se joacă! O vedetă care l-a criticat pe liderul rus a murit. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Nu de ieri de azi au existat voci critice la adresa regimului de la Kremlin, condus de Vladimir Putin. Unul din cei mai aprigi critici, Navalnîi a scăpat cu greu cu viață, după o presupusă tentativă de asasinat, ulterior fiind încarcerat într-o închisoare din Rusia, acuzat fiind de trădare. Dar, apar noi informații despre faptul că Vladimir Putin nu se joacă. Conform unor relatări din presa occidentală, Dima Nova este vedeta care l-a criticat pe liderul rus și a murit. Cât despre ce s-ar fi întâmplat, de fapt, citește mai departe și află ce spun informațiile.

Criticii lui Vladimir Putin au murit violent sau în moduri suspecte

Nu toți cei care au o dispută cu președintele rus Vladimir Putin mor în circumstanțe violente sau suspecte, departe de a fi așa. Dar au fost uciși destui critici vehemenți ai politicilor lui Putin, astfel încât împușcarea în plină zi a unui rus care a cerut azil în Ucraina a dus la speculații privind implicarea Kremlinului.

Președintele ucrainean Petro Poroșenko a calificat împușcarea la Kiev a lui Denis Voronenkov, un fost membru al Partidului Comunist rus care a început să-l critice dur pe Putin după ce a fugit din Rusia în 2016, drept un „act de terorism de stat din partea Rusiei”. Printre aceștia, deși încă nedovedit, este și cazul cel mai recent, fiind vorba de o vedetă care l-a criticat pe liderul rus a murit.

Vezi și: Vladimir Putin s-a arătat înfrânt. Ce le-a cerut generalilor săi, ruşilor nu le vine să creadă

Dima Nova, vedeta care l-a criticat pe liderul rus și a murit

Un muzician rus care l-a criticat pe președintele Vladimir Putin în cântecele sale a murit după ce a căzut prin gheață în timp ce traversa un râu, potrivit unui raport al New York Post. Dima Nova, în vârstă de 35 de ani, al cărui nume real era Dmitri Svirgunov, a fost fondatorul popularului grup electronic Cream Soda.

Potrivit raportului, Dima Nova traversa râul Volga înghețat pe 19 martie împreună cu fratele său și trei prieteni, când a căzut prin gheață. În timp ce doi dintre prietenii săi au fost salvați de sub gheață, cel de-al treilea a murit în ambulanță.

În special, artistul l-a criticat adesea pe Putin în cântecele sale, iar muzica sa a fost folosită ca imn în timpul protestelor anti-război din Rusia. Cel mai popular și controversat cântec al său a fost „Aqua Disco”, care a fost adesea cântat la protestele împotriva invaziei Moscovei în Ucraina. În cântecul său, Dima Nova a criticat, de asemenea, conacul de 1,3 miliarde de dolari al președintelui rus. Protestele au devenit în cele din urmă cunoscute sub numele de „Aqua Disco Parties”.

„Am avut o tragedie în această seară. Dima noastră Dima Nova, în compania unor prieteni, se plimba pe Volga și a căzut sub gheață. Dima, fratele său Roma și prietenul său Gosha Kiselev sunt încă căutați de Ministerul Situațiilor de Urgență. Aristarchus, prietenul nostru care a căzut și el sub gheață, a fost prins, dar nu a putut fi salvat’.”, a confirmat, într-o postare pe Instagram, Cream Soda despre vedeta care l-a criticat pe liderul rus și a murit.

Într-o altă postare, grupul a împărtășit fotografii ale artistului și ale prietenului său Kiselev, spunând: „o identificare oficială a avut loc astăzi la ora 9:00. Dima și Goshi nu mai sunt”.

Personalități care au murit în condiții neelucidate din cauza lui Vladimir Putin

De-a lungul anilor multe voci care s-ar fi împotrivit liderului de la Kremlin au avut parte de morți misterioase, în condiții inexplicabile. Cu toate că au fost mulți care au reclamat implicația Moscovei, nu au putut fi dovedite, dar iată care sunt o parte din numele publice care au avut parte de morți subite:

Boris Nemtsov, 2015

În anii 1990, Nemțov a fost o vedetă politică a tinerilor reformatori din Rusia post-sovietică. A devenit viceprim-ministru și a fost, pentru o vreme, văzut ca posibil material prezidențial, dar Putin a fost cel care i-a succedat fostului președinte Boris Elțîn în 2000. Nemțov a sprijinit public această alegere, dar a devenit din ce în ce mai critic pe măsură ce Putin a redus libertățile civile și a fost în cele din urmă împins la marginea vieții politice rusești.

Nemțov a condus mitinguri masive de stradă în semn de protest față de rezultatele alegerilor parlamentare din 2011 și a scris rapoarte despre corupția oficială. De asemenea, a fost arestat de mai multe ori, în timp ce Kremlinul a luat măsuri drastice împotriva mitingurilor opoziției. În februarie 2015, la doar câteva ore după ce a îndemnat publicul să se alăture unui marș împotriva implicării militare a Rusiei în Ucraina, Nemțov a fost împușcat de patru ori în spate de un atacator necunoscut, la vedere de la Kremlin. Putin a preluat controlul personal al anchetei privind uciderea lui Nemțov, dar ucigașul rămâne în libertate.

Boris Berezovski, 2013

Magnat autointitulat care a devenit un personaj fix în cercul de apropiați al lui Elțîn la sfârșitul anilor 1990, se crede că Berezovsky a contribuit la ascensiunea lui Putin la putere (inclusiv la o campanie mediatică care l-a defăimat pe Nemtsov). Dar Berezovsky nu a reușit să exercite influența pe care o spera sub noul președinte.

Răfuiala sa cu Putin a dus la autoexilarea sa în Regatul Unit, unde a jurat să îl doboare pe președinte. De asemenea, el a acuzat Kremlinul că a orchestrat uciderea lui Alexander Litvinenko, un fost ofițer de informații și informator otrăvit mortal în 2009. Berezovsky a fost găsit mort într-o baie încuiată din locuința sa din Regatul Unit, cu un ștreang în jurul gâtului, în ceea ce a fost considerat la început o sinucidere. Cu toate acestea, biroul medicului legist nu a putut determina cauza morții.

Stanislav Markelov și Anastasia Baburova, 2009

Markelov a fost un avocat specializat în drepturile omului, cunoscut pentru faptul că a reprezentat civili ceceni în procese privind drepturile omului împotriva armatei ruse. De asemenea, el a reprezentat jurnaliști care au avut probleme juridice după ce au scris articole critice la adresa lui Putin, inclusiv pe reporterul Novaia Gazeta, Anna Politkovskaia, care a fost ucisă în 2006.

Markelov a fost împușcat de un pistolar mascat în apropiere de Kremlin. Baburova, de asemenea jurnalistă la Novaya Gazeta, a fost împușcată mortal în timp ce încerca să-l ajute. Autoritățile ruse au declarat că un grup neonazist se află în spatele crimelor, iar doi membri au fost condamnați pentru aceste decese.

Serghei Magnitski, 2009

Avocatul Serghei Magnitski a murit în custodia poliției în noiembrie 2009, după ce ar fi fost bătut cu brutalitate și apoi i s-au refuzat îngrijirile medicale. El lucrase pentru omul de afaceri britanic-american William Browder pentru a investiga un caz de fraudă fiscală masivă.

Magnitski ar fi fost arestat după ce a descoperit dovezi care sugerau că în spatele fraudei se aflau oficiali ai poliției. În 2012, Magnitski a fost condamnat post-mortem pentru evaziune fiscală, iar Browder a făcut lobby pe lângă guvernul SUA pentru a impune sancțiuni celor care au legătură cu moartea sa. Proiectul de lege privind sancțiunile îi poartă numele și, de atunci, a fost aplicat și în alte cazuri de încălcare a drepturilor.

Vezi și: Presa cenzurată în Rusia. Redacțiile au primit ordin să șteargă investigațiile lui Alex Navalnîi

Pe lângă aceste nume, cel mai celebru a devenit cel al lui Alexei Navalnîi, care, conform unei surse din cadrul serviciilor speciale germane, potrivit The New York Times, ar fi fost otrăvit cu Novichok sub forma unei pulberi dizolvate într-un lichid, cel mai probabil în ceaiul pe care l-a băut pe aeroportul rusesc.