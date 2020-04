Vladimir Găitan, mărturisiri cu ochii în lacrimi. ”Simt sfârșitul aproape!”. De ce boală suferă

Vladimir Găitan, duce o luptă crâncenă cu una dintre cele mai crude boli, cancerul. Astfel, celebrul actorul în vârstă de 73 de ani a vorbit recent despre moarte şi a spus că simte că sfârşitul îi este aproape.

Celebrul actor Vladimir Găitan se luptă cu cancerul de mai mulţi ani, acesta fiind și motivul pentru care nu a mai apărut pe scenă. Medicii nu îi dau foarte multe speranțe, ţinând cont că actorul suferă de cancer de sânge. Vladimir Găitan a sărbătorit anul acesta 73 de ani de viață.

Actorul încearcă să înfrunte boala făcând periodic transfuzii de sânge și cu medicamente pe care trebuie să le ia fără greșeală. Din nefericire, boala îi agravează starea de sănătate pe zi ce trece, iar Vladimir Găitan este conștient de situaţia în care se află.

Cu puţin timp înainte de apariţia virusului ucigaş la noi în ţară, Vladimir Găitan a fost invitat la un eveniment, iar discursul actorului a emoționat întreaga audienţă. Vladimir Găitan a vorbit sălii despre puținul timp pe care îl mai are de trăit.

„Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea.

Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, a spus Vladimir Găitan.