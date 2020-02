EXCLUSIV: Vladimir Găitan, transfigurat de o boală necruțătoare! Cum a ajuns să arate la 73 de ani! Imaginile suferinței (FOTO)

Vladimir Găitan se numără printre elitele teatrului și cinematografiei românești. La cei 73 de ani ai săi, are la activ roluri de excepție pe care le-a interpretat, dar și o decorație națională, primită în 2002, ce poartă numele „Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler”, acordată „pentru devotamentul și harul artistic”.

De ce boală suferă Vladimir Găitan

Marele actor Vladimir Găitan aniversează duminică, 2 februarie, vârsta de 73 de ani. Dar, de aproape trei decenii, acesta poartă cu sine o boală cumplită, cancer al sângelui. An de an, maestrul face transfuzii de sânge și citostatice la spitalul Fundeni, dar are și o schemă de tratament medicamentos pe care trebuie să o respecte cu sfințenie.

Dacă până acum a reușit să ducă boala pe picioare, în ultima perioadă, starea actorului a început să se deterioreze. Dovadă stau pozele care îl înfășișează palid, cu cearcăne, vizibil slăbit și încărunțit.

Deși starea lui de sănătate se înrăutățește văzând cu ochii, actorul continuă să joace în piese de teatru și anul acesta. Nu numai pentru că își iubește meseria, ci și pentru că are nevoie de bani. Cu o pensie de aproximativ 1500 de lei, lui Vladimir Găitan nu îi ajung banii pentru medicamente, dar și pentru a-și întreține familia.

Actorul speră să mai trăiască 2-3 ani

Conștient că nu mai poate păcăli mult boala, actorul se agață cu disperare de familie pentru a se agăța de viață: