Vladimir Drăghia, gest rar. A câștigat 100.000 de euro la Exatlon, dar iată ce a făcut cu banii

Vladimir Drăghia a fost câștigătorul sezonului 1 al show-ului de aventură Exatlon. Cu toate că a îndurat multe pentru a putea pune mâna pe marele premiu de 100.000 de euro, nu s-a bucurat el de bani.

Vladimir Drăghia se bucură că banii câștigați cu greu la Exatlon au ajuns pe mâini bune. Acesta a ales să doneze premiul de 100.000 de euro. Cauza unde s-a dus suma se numește MagicHOME, iar casa la care s-a lucrat până acum a fost inaugurată. „La sfârşitul experienţei Exatlon, mi-am dat seama că sunt atât de câştigat încât nu ar fi cinstit să păstrez vreun ban de acolo. Mi-am dat seama că cel mai important lucru pe care îl poţi face cu banii este să îi oferi, mai ales acolo unde este cea mai mare nevoie de ei”, a spus fostul sportiv, care a oferit banii pentru ca proiectul gândit de Vlad Voiculescu și Melania Medeleanu să poată crește.

În urmă cu 6 luni, presa relata că acum un an și jumătate începea campania de fonduri pentru construcția MacicHOME. Atunci nu exista un adăpost pentru părinții copiilor bolnavi de cancer. Un an și jumătate mai târziu, cu ajutorul bunătății lui Vladimir Drăghia, MacicHOME este aproape gata să-și deschidă porțile.

„Primul sezon Exatlon s-a încheiat exact acum un an și cred că încă nu realizez pe deplin cum și cât mi-a schimbat concursul ăsta viața. Am avut noroc de coechipieri extraordinari, de adversari redutabili, și îmi dau seama că unul singur dacă lipsea, sau era diferit, toată magia primului sezon ar fi avut de suferit. Chiar cred că ne putem mândri că împreună, concurenți, echipa de producție și telespectatori, am creat unul dintre cele mai frumoase produse tv din ultimii ani. Vă sunt extrem de recunoscător că ați făcut totul posibil!”

Vladimir Drăghia