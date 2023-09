Vladimir Drăghia, amenințat pe mail: „Eu îmi pierd imediat controlul”

Vladimir Drăghia a fost invitat în platoul ”Vorbește Lumea”, unde a tras la sort câteva bilețele pe care scriau diferite întrebări care încep cu ”Ce ai face dacă”. Îndrăgitul actor a răspuns sincer la întrebări. În plus, fostul concurent de la Exalton nu s-a rezumat doar la a răspunde la întrebări ci a povestit și cum a fost amenințat prin mail.

Vladimir Drăghia a intrat în sufletele românilor mai ales după ce a participat la Exatlon, însă este și un actor talentat pe care majoritatea îl apreciază, fiind un om cât se poate de natural, dar și familist. Căsătorit cu Alice Cavaleru, Vladimir pare că își trăiește viața după bunul plac, având acum o familie frumoasă și binecuvântată cu două fetițe superbe. Totuși, ca fiecare dintre noi, există momente mai puțin plăcute care se pot ivi la orice pas, așa cum i s-a întâmplat și actorului ieri dimineață, când a primit un e-mail în care a fost amenințat.

În cadrul emisiunii, Vladimir Drăghia a fost provocat să răspundă la întrebările scrise pe bilețelele extrase. Îndrăgitul actor a răspuns sincer la toate întrebările. În cadrul show-ului concuretul de la Exalton a mărturisit că se simte ca la 20 de ani, chiar dacă are 37.

Ce ai face dacă ai fi invizibil pentru o zi?

Ce-ai face dacă ai avea din nou 20 de ani?

„Eu nu îmi dau seama că am 37 de ani, când merg la antrenamente că mai nou fac și lupte, eu am impresia că-s de vârsta lor. Și mai dau de vreunu care mă bate și zice ”Dumneavoastră..”, băi, și rămân așa”.

Tot în cadrul emisiunii, Vladimir Drăghia a mărturisit că a fost amenințat prin intermediul unui mail. În ciuda firii sale destul de aprinse, actorul a declarat că a ținut situația sub control. Însă, cu toate acestea se mai gândește din când în când la acel episod.

Ce ai face dacă ai avea lansa să te răzbuni pe cineva care ți-a făcut rău?

„Din fericire ieri m-am gândit la asta, am primit un mail în care mi-a zis unu că dacă nu îi dau nu știu ce garanție, că să vezi ce îmi face. M-am enervat, am zis să răspund, dar a trebuit să mă calmez. Și mă gândeam, băi ce noroc am că nu am dușmani. Că aș înnebuni, la cât de repede m-am enervat, era rău. Eu îmi pierd imediat controlul. Ieri m-am liniștit, dar azi dimineață tot la asta mă gândeam, știi, mă apasă”.