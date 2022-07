Secretul pe care Vladimir Drăghia îl ține față de soția sa. Motivul este nebănuit EXCLUSIV

Vladimir Drăghia revine în forță, pe micul ecran, în rolul polițistului Mișu din serialul “Clanul”, care va începe din toamnă la Pro TV. Acesta i-a ascuns soției sale, Alice Cavaleru, faptul că a fost chemat la casting, ea aflând de rol mult mai târziu, după ce el a primit confirmarea la telefon.

Vladimir Drăghia a intrat în atenția publicului în urmă cu 11 ani, când a jucat în “Narcisa Sălbatică”, la Antena 1. Iată că din toamnă, el se regăsește în serialul“Clanul”, o adaptare după serialul turcesc Icerde. Noua producție de ficțiune care va începe la Pro TV prezintă lupta acerbă dintre Poliție și mafie. Vladimir Drăghia are un rol secundar, fiind unul dintre personajele pozitive.

“M-au chemat la casting, îți interpretezi bine rolul și te cheamă dacă a fost ok. Nu m-am consultat cu Alice pentru pregătirea rolului pentru casting. Înainte de fiecare proiect, prefer să-l păstrez pentru mine, până se materializează, până devine oficial că fac parte din el sau că e posibil să fac parte din el și abia după aceea vorbesc.

Am o mică superstiție. Sunt polițist, Mișu se numește personajul meu, nu e foarte mare, nici foarte mic, apare în fiecare episod câte puțin așa, vedem ce o să fie de la episoadele 7-8 încolo, dacă o să fie mai mare.

E foarte bine așa cum e, adică nu-mi doresc neapărat să crească, fiindcă a trecut destul de mult de când nu am mai filmat un serial și sunt puțin amorțit, adică mă bucur că am început firav, ușor”, a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, Vladimir Drăghia. Deși nu are studii în domeniu, el a prins și gustul pieselor de teatru, fiind în prezent și în distribuția spectacolului “Ghici cine te sună!?”.