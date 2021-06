Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o superbă poveste de dragoste, iar fanii au suferit enorm când aceștia au anunțat că s-au despărțit. De la separarea celor doi au trecut 4 luni, așa că nimeni nu se aștepta ca actorul să facă un anunț surprinzător despre fosta parteneră.

Admiratorii celor două vedete speră la o împăcare, așa că fiecare anunț din partea lui Vlad Gherman sau a Cristinei Ciobănașu este analizat pe toate părțile pentru a vedea dacă există o portiță către o nouă relație. Actorul a decis să vorbească despre povestea de iubire pe care a trăit-o timp de 9 ani, dezvăluind că îi este greu să o privească pe fosta iubită ca pe o amică.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au ținut fanii la curent cu privire la momentele inedite din viața lor, așa că toată lumea era obișnuită să vadă fotografii emoționante cu ei în mediul virtual. Bineînțeles, aici a intervenit și faptul că admiratorii lor s-au atașat și i-au privit ca fiind un cuplu ce nu avea cum să ajungă la despărțire vreodată.

Despre acest lucru Vlad Gherman a decis să spună că a fost conștient de faptul că separarea avea să îi pună pe fani într-un mare impas, aceștia trăind fiecare secundă de bucurie sau tristețe alături de el și fosta iubită, dar a preferat să fie sincer și să nu se ascundă.

„A fost decizia noastră. Nu ne-a obligat nimeni să postăm tot ce am postat de-a lungul relaţiei. Am fost conştienţi încă din secunda în care am hotărât împreună să ne separăm drumurile că va fi o lovitură uriaşă pentru fani, dar… aşa cum am fost faţă de ei până acum, asa vom fi şi de acum înainte: sinceri.”, a mai spus actorul.