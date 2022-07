Vlad Gherman a făcut anunțul plângând: „Este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau” VIDEO

A devenit celebru, atât după aparițiile sale în telenovele, dar și datorită relației cu Cristina Ciobănașu. Vlad Gherman, că despre el este vorba, a luat o decizie care i-a luat prin surprindere pe fani. Anunțul avea să-l facă pe canalul său de youtube. Vlad Gherman a făcut anunțul plângând, dar în cele din uyrmă s-a elucidat misterul.

Vlad este incontestabil unul din cei mai urmăriți tineri actori pe rețelele de socializare, dar și pe Youtube. Aici, de când a recunoscut oficial că este într-o relație cu Oana Moșneagu, Vlad Gherman a crescut în audiențe și la numărul de followeri.

Împreună cu noua sa parteneră, și colegă de filmări, Vlad a reușit să aducă content nou, aproape în fiecare zi. Deși pare siplu, tot ceea ce postează necesită ore bune, atât pentru filmat, cât și pentru editat.

Dar, ceea ce i-a surprins pe fani, este că până acum Vlad Gherman nu s-a plâns niciodată. Se pare că lucrurile au ajuns la punctul la care actorul a simțit nevoie, chiar începând cu o glumă, să le spună fanilor că a venit timpul pentru o pauză.

În ultimul clip postat, fanii l-au văzut pe tânărul actor plângând și ștergându-și lacrimile (de crocodil am mai spune noi). Totul a mers până acolo, încât Vlad Gherman a făcut anunțul plângând:

„Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau. Plâng pentru că… am alergie, am nasul înfundat, pentru că am o rinită alergică și sunt alergic la Moț (n. red. motanul lui).

E foarte greu să ai o pisică pe care o iubești de mori, dar să strănuți lângă ea non-stop.”, și-a început Vlad Gherman dialogul cu fanii.