Gafa făcută de Vlad Gherman în relația cu Oana Moșneagu: ‘Greu să ai iubit cu Alzheimer’

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt în vizorul fanilor în special pe rețelele de socializare, mai cu seamă că de luni bune și-au asumat relația și împărtășesc diverse momente din viața lor împreună cu cei care îi iubesc. Cunoscuta actriță le-a povestit internauților despre un moment care a făcut-o să realizeze că ar fi trebuit să îi cumpere alt cadou iubitului ei. ,Greu să ai iubit cu Alzheimer’, a subliniat ea. Ce a făcut fostul iubit al Cristinei Ciobănașu?

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au asumat povestea de iubire în urmă cu câteva luni, iar la scurt timp aceștia au început să se posteze împreună în mediul online.

Fanii sunt extrem de încântați cu faptul că vedetele sunt foarte transparente în ceea ce privește relația pe care o au. Cei doi lucrează împreună în cadrul serialului ,,Adela” și sunt aproape peste tot unul lângă celălalt.

Vlad Gherman a avut o relație extrem de cunoscută cu Cristina Ciobănașu de aproape nouă ani. Cu toate astea, ceva i-a făcut să o ia pe drumuri separate. Iată că tânărul și-a găsit o nouă iubire și este acum foarte fericit.

Oana și Vlad sunt plini de energie și glumesc mult cu internauții care îi urmăresc pe rețelele de socializare. Actrița le-a arătat motivul pentru care a rămas dezamăgită de iubitul ei.

Cel din urmă a savurat o porție dintr-un tort de înghețată și a asigurat-o pe partenera sa că i-a oprit și ei puțin din desert. Surpriza Oanei a fost că în congelator se afla doar cutia în care s-a aflat înghețata, iar porția sa se afla pe masă, topită.

„E foarte greu să ai un iubit cu Alzheimer de la o vârstă fragedă. Am întrebat dacă mi-a oprit și mie niște tort de îngheață și el a zis că da și am căutat în congelator și am găsit asta.

E o cutie goală pentru că iubitul meu a băgat în congelator cutia goală și a uitat tortul pe blatul de la bucătărie.”, a spus Oana Noșneagu într-un filmuleț pe TikTok.