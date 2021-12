Vlad Chiricheș a dezvăluit marele său vis: „Mi-a venit să plâng!”

Vlad Chiricheș a dezvăluit marele său vis. Căpitanul echipei naționale a României a făcut o serie de dezvăluiri într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playsport. Jucătorul născut în Bacău este, la ora actuală, unul dintre ultimii tricolori care știe ce înseamnă o participare la un turneu final, cum a fost cea de la Euro 2016. Legitimat la Sassuolo, echipă din Serie A, Vlad Chiricheș nu a uitat niciodată de unde a plecat în „călătoria” sa prin lumea largă.

Vlad Chiricheș a dezvăluit marele său vis

Vlad Chiricheș a dezvăluit marele său vis. Căpitanul naționalei a adunat 69 de selecții în tricoul primei reprezentative a țării. Încă mai știe ce înseamnă și calificarea, dar și participarea la un turneu final. A purtat banderola de căpitam chiar la meciul de deschidere al Euro 2016, Franța – România, 2-1.

Vlad Chiricheș a deținut, mulți ani, recordul sumei de transfer în străinătate pentru un fotbalist din Liga 1. În 2013, după 2 titluri cu Steaua/FCSB, Chiricheș era vândut pentru 9,5 milioane de euro la Tottenham, în Premier League. A fost nevoie de aproape 8 ani, pentru ca Dennis Man să depășească acest record, prin transferul la Parma, pentru 11 milioane de euro.

Vlad Chiricheș (32 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playsport, care este opinia sa despre slabul randament actual al tinerilor jucători români ce ajung la echipe din Vest.

Problema cea mai mare pe care o simt eu e că puștii români, ajunși afară, au așteptări mai mari decât capacitatea și mobilizarea lor reală. Cred că dacă au ajuns undeva, gata!, au “rupt norii” și pot să-i rupă și de-atunci încolo, fără vreun efort sau sacrificiu. E un ego uriaș pe care îl văd la cei mai mulți din generațiile tinere de la noi”, a spus Chiricheș pentru playsport.ro.

„Mi-a venit să plâng!”

Vlad Chiricheș a recunoscut că, pentru el, aparițiile în tricoul naționalei l-au ajutat să evolueze și la echipele de club. Iar Chiricheș știe ce înseamnă echipe mari, el jucând pentru Tottenham și Napoli. Ani buni, nu doar fugitiv.

Eu am ajuns unde sunt în ordinea asta: Liga 1, națională, campionate de top. O spun pentru prima oară, dar o spun răspicat: pe mine, naționala m-a fixat la un anumite nivel și m-a ajutat să fac totul! Am stat și am evaluat atent și pot spune că nu știu dacă aș fi rămas în fotbalul mare dacă nu eram un jucător important pentru națională, de-a lungul acestor ani”, a spus căpitanul naționalei.

Originar din Bacău, Vlad Chiricheș a dezvăluit că primul său vis, neîndeplinit, a fost să joace la echipa din orașul său. Apoi, să poarte tricoul Stelei, lucru care s-a concretizat vreme de un sezon și jumătate. Dar cel mai îndepărtat și dreg vis a fost tot unul rămas o himeră.

Când s-a simțit mândru că e român

Real Madrid (n.r. – să joace la marea echipă spaniolă)! Hierro, Guti, Solari, galacticii… Ca să vezi cât de tare m-a marcat visul ăsta, când am jucat cu Napoli în Spania, contra lui Real Madrid, și am intrat pe Santiago Bernabeu… asta n-o știe multă lume… mi-au venit să plâng, îți jur! Nu pot să explic de ce. Nu am ajuns jucător la Real Madrid, dar visul copilăriei se împlinea cumva”, a recunoscut Chiricheș, conform sursei citate.

Căpitanul naționalei a dezvăluit și momentele în care s-a simțit mândru că este român. Mai ales că mărturisirea a venit chiar de Ziua Națională a României.

Când am bătut Ungaria cu 3-0 la București, când am eliminat Ajax din cupele europene, când am învins Chelsea… Și mândria nu a venit doar din faptul că au fost rezultate extraordinare! Eu tremuram de mândrie chiar și înainte de meci, că sunt acolo, că particip! Un moment cu totul și cu totul special: când am fost căpitanul României în meciul de deschidere la EURO 2016”, a mai spus Vlad Chiricheș, care joacă din 2019 la Sassuolo, în Serie A.

Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României