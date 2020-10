EXCLUSIV Vlad Chiriches, mesaj emoționant pentru colegi, înaintea meciului cu Islanda. Tactica secretă transmisă lui Mirel Rădoi, chiar dacă va fi absent

Căpitanul Naționalei suferă enorm pentru că nu va juca în seara aceasta și le transmite colegilor săi un mesaj de-a dreptul emoționant.

Au mai rămas câteva ore până la debutul partidei dintre România și Islanda, poate cel mai important meci al tricolorilor din ultimii patru ani. În această seară, elevii lui Mirel Rădoi vor încerca să țină piept și să învingă o echipă extrem de puternică, pe un stadion străin și gol, dar și pe un frig de îngheață pietrele. De acasă, din România, suporterii le transmit fotbaliștilor faptul că nu sunt singuri la Reykjavik și că tricoul pe care îl vor purta astăzi are în el speranța și susținerea a milioane de români. În această seară, timp de două ore, vom uita că suntem în plină pandemie de coronavirus, vom uita de scenariile apocaliptice și de bătăliile politice. În seara aceasta visam. Vom trăi fiecare minut cu bucurie, ca pe vremea în care Pițurcă reușea să califice România la Campionatul Mondial din 1990, după un meci de poveste cu Danemarca. Sau mai bine spus, de infarct. Îi vom urmări cu încredere pe Tătărușanu, Hagi sau Maxim, și sperăm să putem retrăi momentele din 1999, atunci când România a învins pentru prima dată Ungaria și s-a calificat la Europene, după un meci dramatic, în care Hagi a scris istorie în fotbalul international.

Marele absent al acestei seri este Vlad Chiricheș, căpitanul echipei naționale și mâna dreaptă a lui Mirel Rădoi. Un fotbalist care a reușit să câștige inimile suporterilor prin faptul că a dat de fiecare dată totul pentru culorile tricolore. În urmă cu patru zile, fundașul central s-a lovit în timpul unui meci și nu a mai putut face parte din lotul echipei naționale pentru meciurile cu Islanda, cu Irlanda de Nord și cu Austria. Vlad va urmări meciul de acasă și are, deja, emoții extrem de mari. Și-ar fi dorit enorm să lupte alături de colegii săi și să readucă în sufletul suporterilor mândria de a fi români. Deși conștientizează mai bine ca oricine cât de puternic este adversarul nostru, fotbalistul este convins că băieții lui Mirel Rădoi vor face o figură frumoasă. Vlad nu vrea să dea pronosticuri, dar o spune pe șleau, fără jumătăți de măsură: în seara aceasta vom reuși să batem Islanda:

“Sigur că nu va fi ușor, jucăm la ei acasă, unde ei sunt buni, mai este și terenul, contează mult și diferența de temperatură. Dar nu vreau să nu par pesimist, pentru că nu sunt. Știu că va trebui să jucăm cu sufletul, pe lângă planul tactic al lui Mister. Acolo este secretul. Știi de ce cred că vom cîștiga? Avem valoare și traversăm o perioadă bună! Ultimele două meciuri confirmă asta. În cel precedent am cîștigat în Austria și, chiar dacă nu am reușit să batem Irlanda, am făcut un meci bun, în care am fost eglați cu greu pe final. Așadar, atmosfera la echipă e bună, fanii ne transmit o energie pozitivă, câștigăm”, a declarat Vlad Chiricheș, în exclusivitate, pentru Playtech.ro.