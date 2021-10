Viviana Sposub vrea să se mărite cu George Burcea. ‘Mă văd alături de el toată viața’

Viviana Sposub este adepta declarațiilor de dragoste în relația pe care o are acum. Dacă aceasta a fost restrasă în poveștile de iubire anterioare, nu același lucru se întâmplă și în cazul actual. Tânăra susține că și-a găsit marea iubire și că se vede alături de George Burcea toată viața.

Viviana Sposub și George Burcea au plecat în aventura vieții lor în urmă cu aproximativ un an. Aceștia nu s-au gândit vreodată că proiectul ‘Ferma vedetelor’ le va aduce o asemenea surpriză. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește, iar de atunci au decis rapid să formeze un cuplu, ulterior să locuiască împreună după părăsirea concursului.

Relația lor a fost mult discutată, iar nu cu mult timp în urmă se zvonea că și-au spus adio definitiv. Iată că acțiunile și afirmațiile amorezilor dau peste cap scenariile negative aduse în prim-plan de gurile rele.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a surprins în toamna aceasta cu apariția de la ‘Bravo, ai stil’, iar într-un moment chiar l-a introdus și pe iubitul ei în cadru. Momentul dintr-o Gală alături de actor a fost unul cu adevărat emoționant care aproape că a făcut-o pe Ilinca Vandici să lăcrimeze.

Aceștia și-au făcut declarații de dragoste și i-au făcut și pe cei din jur să simtă fiorii iubirii lor. Fostul soț al Andreei Bălan a fost întrebat ulterior la testimoniale dacă o va cere pe tânără de soție. Bărbatul a răspuns că da, dar nu știe exact când va fi acest moment.

Viviana a mărturisit că se simte extraordinar în relația cu George și că se vede alături de el toată viața. Mai mult decât atât, tânăra a mai subliniat tot la ‘Bravo, ai stil’ că el este marea sa iubire.

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie.

Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”

Viviana Sposub (Sursa: okmagazine.ro)