Viviana Sposub, reacție neașteptată la ‘Bravo, ai stil’: ‘Victor Slav s-a jucat cu sufletul meu’

Viviana Sposub a fost luată total prin surprindere la „Bravo, ai stil! Celebrities”, unde concurează pentru titlul de cea mai stilată vedetă a României. Frumoasa brunetă se simte tot mai presată să demonstreze că și-a îmbunătățit stilul vestimentar. Ce a putut să pățească concurenta recent într-una dintre edițiile concursului de modă de la Kanal D. Victor Slav este implicat.

Mai sunt doar câteva emisiuni până la Marea Finală a competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”. Rivalitatea dintre concurente este la cote maxime și fiecare vedetă vrea să impresioneze juriul pentru a câștiga trofeul mult tâvnit. Sezonul șapte al concursului este pe ultima sută de metri, iar fanele sunt nerăbdătoare să afle cine va fi cea mai stilată femeie din showbiz.

În puținul timp rămas, concurentele resimt din plin emoțiile și tensiunea. Raluca Dumitru, Ruxi și Viviana Sposub au recunoscut că sunt cu nervii întinși la maximum, în ultima perioadă, pentru că fiecare încearcă să combine cât mai bine piesele vestimentare, astfel încât să fie desemnată câștigătoarea acestui sezon.

Vedetele show-ului vestimentar resimt o presiune imensă înainte de Marea Finală. Nu doar că sunt stresate din cauza alegerii ținutelor perfecte, ci trebuie să facă față și emoțiilor uriașe.

În cadrul testimonialelor, Raluca Dumitru a dezvăluit că, deși ei îi place foarte mult felul cum se îmbracă în concurs, tot nu se simte sigură pe ea, deoarece votul juriului contează cel mai mult.

„Să pun sincer, nu sunt sigură pe nicio ținută pe care o am, chiar dacă ma simt bine și îmi place”, a mărturisit concurenta „Bravo, ai stil! Celebrities” , sezonul 7.

Nici pentru rivala ei, Viviana Sposub, lucrurile nu sunt roz. Moldoveanca consideră că cei trei jurați sunt prea exigenți cu ele.

„Acum, radarul juraților piuie de fiecare dată când trecem pe sub el. Am observat că sunt din ce în ce mai exigenți, pentru că am rămas din ce în ce mai puține”, a declarat iubita lui George Burcea.