4 martie, zi sfântă pentru Andreea Bălan. Le-a spus fanilor adevărul: ”Am primit a doua șansă la viață”

Andreea Bălan a fost la un paș de moarte în timpul nașterii celui de-al doilea copil, în data de 4 martie 2019. De atunci, vedeta și-a promis că va lansa în fiecare an o piesă în această zi. Amintirea clipelor de cumpănă o copleșesc și astăzi.

Ziua de 4 martie este sfântă pentru Andreea Bălan

„A fost un incident critic”, transmitea un medic jurnaliștilor. A fost vorba despre o intervenție care putea să îi fie fatală, deși era vorba doar de o operație de cezariană care nu a arătat niciun fel de complicație inițial. Doctorii de la spitalul privat abia reușiseră să scoată pruncul din pântece când inima artistei s-a oprit brusc. Suferise un stop cardio-respirator, complicație pe cât de rară, pe atât de severă.

„Poate să nu se restabilească respirația, să nu se resusciteze și să nu se restabilească bătăile corpului matern și să ducă către deces. Poate apărea datorită unei patologii, unei boli cu care femeia se știa dinaintea de sarcina, datorită unei boli pe care sarcina să o accentueze și travaliul, inclusiv, emoțiile inerente sarcinii. Sunt situații în care apare un spasm al musculaturii care să ducă la asta”, explica doctorul Ciprian Pop, specialist ginecologie.

După manevre de resuscitare, Andreea Bălan a fost stabilizată, apoi transferată pe un pat de Terapie Intensivă, unde doctorii au monitorizat-o multe zile. Fetița adusă pe lume de vedetă a fost sănătoasă și a cântărit 3,200 km, după cum a precizat acum fostul ei soț, George Burcea, pe rețelele de socializare.

A lansat piesa ”Amintiri”

„Dragii mei, cu emotie si cu multa dragoste, va prezint azi AMINTIRI, una dintre cele mai emotionante piese din cariera mea. Pentru mine, ziua de 4 martie este foarte importantă, deoarece este ziua în care am primit o a doua sansa la viața.

In aceasta zi s-a nascut Clara si de aceea vreau ca în fiecare an, pe 4 martie, să lansez o piesă de suflet.

Anul trecut am lansat „Inimă de fier”, melodia care mă reprezintă și îmi dă putere, iar anul acesta lansez impreuna cu voi “Amintiri”, piesă foarte emoționantă, care spune povestea copilăriei și a adolescentei noastre.

Multumesc tuturor celor care au trimis poze pentru videoclip, am plans cand am citit mesajele voastre, regret totodata ca nu au intrat toate in videoclip, dar sper sa va placa ceea ce a iesit si sa va bucurati ca impreuna cream Amintiri nemuritoate. Enjoy”, a scris artista pe site-urile de socializare.